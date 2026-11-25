יותר מ-20 לוחמים חרדים סיימו אתמול (שלישי) את המחזור הרביעי של קורס מפקדי הכיתות בחטיבת החשמונאים. טקס הסיום נערך בקבר שמואל הנביא, ובמסגרתו הוסמכו הבוגרים לתפקידי פיקוד בחטיבה.

במהלך הקורס עברו הלוחמים הכשרה בלחימה בשטח בנוי ובשטח פתוח, בניווטים ובניתוח שטח, לצד לימודי מנהיגות ופיקוד צבאי. ההכשרה התקיימה תוך התאמה לאורח החיים החרדי של המשתתפים.

כחלק מהקורס השתתפו הלוחמים גם בפעילות מבצעית בגזרת החרמון, במסגרת גדוד המילואים של חטיבת החשמונאים.

עם סיום ההכשרה צפויים הבוגרים להשתלב בתפקידי פיקוד בבסיס ההכשרות של החטיבה ובגדוד יונתן, הפועל בימים אלה בדרום לבנון.

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה שמר רביב, נשא דברים בטקס והתייחס למשמעות הפיקוד הצבאי ולתפקידם של המפקדים החדשים. "התורה מלמדת אותנו יסוד חשוב במנהיגות. יש הבדל בין אדם שיודע מהי המשימה לבין אדם שיודע להוביל אחרים אל המשימה", אמר.

רביב התייחס לפרשת השבוע ולדמותו של יעקב אבינו, והסביר כי מנהיג אינו יכול להסתפק בהבנת המשימה בעצמו, אלא נדרש לשתף את אנשיו, להסביר להם את משמעות הדרך ולגרום להם להרגיש חלק ממנה. "וזהו אחד היסודות החשובים ביותר בעולם הפיקוד", הדגיש.

בהמשך הסביר כי תפקיד המפקד אינו מסתכם במתן הוראות ובהצבת יעדים: "מפקד אינו נמדד רק ביכולתו לתת פקודות, להציב יעדים ולדרוש ביצוע. מפקד נמדד ביכולת שלו לחבר את אנשיו למשימה, להעניק להם משמעות, לגרום להם להאמין בדרך ולדעת שהם חלק ממשהו גדול יותר מעצמם".

בסיום דבריו פנה רביב ישירות לבוגרי הקורס והדגיש את האחריות המוטלת עליהם עם כניסתם לתפקידי הפיקוד. "מפקדים יקרים, היום אתם מסיימים קורס מ"כים, אבל למעשה אתם מתחילים פרק חדש ומשמעותי בחייכם", אמר.

"מעתה, האחריות שלכם אינה רק על עצמכם. אתם תהיו אלה שמובילים חיילים, מחנכים אותם, דורשים מהם, דואגים להם ובעיקר - מהווים עבורם דוגמה אישית", אמר לסיום.