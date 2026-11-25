בן גביר התפרץ: "טמבל, מטומטם"

סערה פרצה היום (רביעי) במליאת הכנסת במהלך הדיון בהצעת חוק המואזין, כאשר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התעמת עם חברי הכנסת הערבים ועם סגן יו"ר הכנסת איתן גינזבורג, שניהל את הישיבה.

במהלך העימות קראו חברי הכנסת הערבים לעבר בן גביר "ברא, ברא". השר השיב להם: "אתם ברא, המשפחות שלכם ברא, תומכי טרור ברא".

סגן יו"ר הכנסת גינזבורג התערב בניסיון להשיב את הסדר למליאה, אך בן גביר הפנה גם כלפיו דברים חריפים וכינה אותו "טמבל לא אובייקטיבי, מטומטם".

בעקבות הדברים ביקש גינזבורג מבן גביר לצאת מהמליאה. בתגובה הורה השר לכל השרים שנכחו באולם לעזוב יחד איתו. בעקבות עזיבת השרים נותרה המליאה ללא נציג ממשלה, והדיון נמשך ללא שר תורן.

העימות התרחש במהלך הדיון בהצעת חוק הטרור האקוסטי, המכונה חוק המואזין, שיזמו חברי הכנסת לימור סון הר מלך וחנמאל דורפמן מעוצמה יהודית.

הצעת החוק נועדה להסדיר את השימוש במערכות כריזה במסגדים באמצעות חובת קבלת היתר מיוחד מהשר להגנת הסביבה.

בנוסף, ביקשו יוזמי החוק להעניק למשטרה סמכויות להפסקת פעילותן של מערכות כריזה הפועלות בניגוד להוראות ולתפיסת הציוד, לצד הטלת קנסות מנהליים בסכום של עד 50 אלף שקלים.

אלא שההצעה נדחתה לאחר שסיעות ישראל ביתנו, ביחד וישר הצביעו נגדה. בעוצמה יהודית מתחו ביקורת מיוחדת על ישראל ביתנו, בטענה שבכנסת הקודמת תמכה המפלגה בהצעת חוק זהה.

בעקבות דחיית החוק פרסמה מפלגת עוצמה יהודית הודעה חריפה נגד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט.

"היום המסכות הוסרו במליאת הכנסת. שיא הצביעות שייך לאביגדור ליברמן שבכנסת הקודמת הצביע בעד החוק הזה ממש, והיום יחד עם גדי איזנקוט ומפלגות השמאל זרק לפח את ההבטחות שלו לציבור, חבר לתומכי הטרור והפנה עורף למאות אלפי אזרחים שסובלים יום ולילה מטרור אקוסטי", נמסר מהמפלגה.

עוד הוסיפו בעוצמה יהודית: "מי שמוכר את הזכות הבסיסית של תושבי ישראל לשקט בביתם רק כדי לרצות את המפלגות הערביות, מוכיח שאין לו שום קשר לימין או למשילות. נמשיך להוביל אכיפה נחושה בשטח ולהילחם למען אזרחי ישראל".