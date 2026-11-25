רגע של אחדות בין המחנות הפוליטיים נרשם במליאת הכנסת, כאשר שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק מהציונות הדתית, עלתה לברך את חברת הכנסת טל אוחנה ממפלגת "ישר" לאחר נאום הבכורה שלה.

המחווה התקיימה לבקשתה של אוחנה, שבנאומה הראשון הדגישה את רצונה לבנות גשרים בין הצדדים השונים בבית המחוקקים ולשמור על היכולת להקשיב גם למי שמחזיקים בעמדות מנוגדות לשלה. "בחרתי להיות אשת מרכז כי אני מאמינה שהתפקיד שלי הוא לא לייצג מחנה, אלא לבנות גשרים", אמרה.

אוחנה סיפרה כי רבים מחבריה יושבים דווקא בצדו השני של אולם המליאה. "מרבית חבריי בבית הזה יושבים בצד השני של האולם. אני באמת רוצה להשתנות בכל מחלוקת שאנהל איתם, בכך שאלמד לראות את המציאות מנקודת מבט אחרת. אדם החפץ לעשות שינוי בעולם, חייב להשתנות בעצמו. אני מקווה לעולם לא לראות במחלוקת איום. שלא אחשוש ממי שחושב אחרת ממני, אלא רק מהיום שלא יישארו בי כוחות להקשיב".

השרה סטרוק עלתה לנאום מיד אחריה ואמרה: "היכרתי את טל דרך עבודתנו המשותפת בשיקום ישובי הצפון. פגשתי אישה כלבבי, אישה עם לב, ואכן חיש קל התחברו הלבבות, ואתם גם המאמצים והפעולות", אמרה.

"פעלנו יחד, טל, וזכינו יחד להשקיע באחד המפעלים הציוניים החשובים ביותר של ימינו: מבצע שיקום, חיזוק והצמחת קהילות גבול הצפון", הוסיפה סטרוק. "יחד בנינו התיישבות, יחד בנינו קוממיות, יחד עשינו היסטוריה. יחד חלמנו ולחמנו, יחד שמחנו על כל הצלחה, יחד עודדנו זו את זו עם כל נפילה, יחד אהבנו עד מאד את הארץ ואת אנשיה וחלוציה, יחד שילבנו ידיים מתוך שותפות-אמת ואהבת-אמת".

את ברכתה חתמה סטרוק בפנייה אישית לאוחנה, שבה שיבחה את תכונותיה והביעה תקווה כי השתיים ימשיכו לשתף פעולה גם במסגרת פעילותן הציבורית. "טל יקרה ואהובה, את מתנה לבית הזה. יש בך השילוב הנכון של מנהיגה שהיא קודם כל אדם, אשה רגישה, שרואה כל פרט, ורואה גם את הכלל. אני שמחה וגאה להיות חברה שלך, שמחה מאד על הזכות שהענקת לי לברך אותך במעמד המרגש הזה, ומקוה שעוד נפעל רבות יחד למען העם, הארץ, והמדינה היקרה שלנו".