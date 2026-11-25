אזרחית שנפגעה בעת אזעקת צבע אדום בעקבות ירי רקטות מרצועת עזה, הוכרה כנפגעת טרור ונקבעו לה אחוזי נכות לצמיתות, ביקשה לקבל פיצויים בסך חמישה מיליון שקלים מהרשות הפלשתינית.

אלא שבשבועות האחרונים הורה בית המשפט המחוזי בירושלים על מחיקת תביעתה, לאחר שלא הוצג קשר ישיר בין מדיניות תגמול המחבלים של הרשות לבין האירוע שבו נפגעה.

עו"ד יאנה מנו, שייצגה את הנפגעת, מסבירה בריאיון לערוץ 7 כי מדובר בקושי משפטי שבו נתקלים נפגעי טרור נוספים המבקשים לתבוע את הרש"פ. לדבריה, כעשרים תביעות שהגיש משרדה כבר נמחקו בנימוק דומה.

"הטענה הייתה שהרש"פ משלמת לאסירים ביטחוניים ולמשפחותיהם, אבל בית המשפט קבע שלא מספיק לקבוע שהיה אירוע טרור, וצריך להוכיח קשר ספציפי בין המקרה המדובר למדיניות התגמול", מסבירה מנו.

לטענתה, מדיניות התשלומים של הרשות הפלשתינית חלה על מחבלים מכלל ארגוני הטרור, לרבות חמאס, ולכן יש להטיל עליה אחריות גם למעשי טרור המתבצעים משטחים שאינם בשליטתה. להבנתה, החוק הישראלי אינו מחייב להוכיח קשר ישיר בין הרשות לבין כל מעשה טרור שבגינו נתבע פיצוי.

הקושי המרכזי, לדברי מנו, הוא שבית המשפט דורש מהנפגעים להציג ראיות הקושרות את הרשות לאירוע שבו נפגעו, אך אינו מבהיר אילו ראיות יספיקו לשם כך. במקרה של ירי רקטות מרצועת עזה, כאשר לא ניתן לזהות את מבצעי הירי, מדובר לדבריה בדרישה שאין אפשרות מעשית לעמוד בה.

התביעה המדוברת נמחקה עוד בטרם התקיים דיון מול בא כוחה של הרשות הפלשתינית. עם זאת, מנו מציינת כי מאחר שהתביעה נמחקה ולא נדחתה לגופה, עדיין קיימת אפשרות להגישה מחדש לאחר תיקונה. הקושי שנותר, לדבריה, הוא להבין אילו תיקונים וראיות יאפשרו את בירורה בבית המשפט.