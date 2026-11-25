גוש איזנקוט, כולל המפלגות הערביות, הצביע אחר הצהריים (רביעי) במליאת הכנסת נגד הצעת החוק של חברי הכנסת מאיר פרוש ואליקים שטארק, שנועדה להקפיא הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד עריקיםחרדים.

בעקבות ההצבעה מתח פרוש ביקורת חריפה על חברי הכנסת שהתנגדו למהלך, על רקע המגעים שמתקיימים בין הגוש לבין מפלגתו.

"מצער מאוד שקבוצה כל כך גדולה של חברי כנסת מסרבים להסתכל למציאות בעיניים ולהודות שהמעצרים גורמים רק לנזק", אמר פרוש. "אני קורא לחברי הכנסת מכל סיעות הבית לעשות חשבון נפש ולשקול מחדש את עמדתם. אי אפשר להתראיין ולומר שרוצים להסדיר את הנושא, ובמקביל לאפשר לקרע בעם להעמיק עוד ועוד".

פרוש קשר בין ההצבעה לבין עמדתה של יהדות התורה בסוגיית הגיוס, והבהיר כי מבחינת מפלגתו אין מדובר בדרישה שניתן לוותר עליה במסגרת המגעים הפוליטיים. "יהדות התורה הייתה ועודנה מחויבת בראש ובראשונה להסדרת מעמד בני הישיבות, וזהו תנאי בל יעבור".

מש"ס נמסר בתגובה להצבעה: "אייזנקוט, ליברמן וחבריהם בגוש השמאל, שמפזרים הבטחות רמות על כוונתם להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, הצביעו היום נגד הצעת החוק הבסיסית להפסקת המעצרים עד לכינון ממשלה חדשה. הם בוחרים להמשיך ולהתעמר בלומדי התורה ולתפוס אותם כבני ערובה לצרכים פוליטיים. כל מילה נוספת מיותרת".