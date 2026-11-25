איה שכטר, סמנכ"לית התפעול של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC), מספרת בראיון לערוץ 7 על התחושות בקהילות היהודיות בארה"ב לנוכח השינויים הפוליטיים והתחזקות הקולות האנטישמיים והאנטי ישראליים בארה"ב.

"אנחנו שומעים הרבה מאוד דאגה, חשש וכעס מהתבטאויות שנאמרו גם במהלך קמפיין בחירות האמצע וגם לאחריהן מצד מי שאמורים לייצג את כלל האזרחים והקהילות", אומרת שכטר ומזכירה שמות כמו עבדול אל סייד וממדאני, שאמנם מנסים להרגיע את הקהילות היהודיות, אבל בפועל מתנהלים בצורה הפוכה, כזו שמלבה את המתקפות על הקהילות היהודיות.

בדבריה מרחיבה שכטר ומספרת על פעילויות אנטי-יהודיות שמתרחשות בכל רחבי אמריקה. הדברים באים לידי ביטוי גם בניסיונות לחרמות מוסדיים כלפי ארגונים יהודיים וגם ברמת הפגיעות האישיות, כאשר במקום אחד שרפו דגל ישראל, במקום אחר צוירו צלבי קרס, במקומות נוספים נשמעות קריאות להחרמת עסקים של יהודים ובעלי מקצוע כמו פסיכולוגים יהודים שאנשים מחליטים שלא לקבל מהם שירות. היו גם קריאות להחרמת פסטיבל סרטים ישראלי שמתקיים כבר למעלה משלושים שנה.

"אנחנו מקבלים פניות ממשפחות שהילדים שלהם נתקלים בתופעות אנטישמיות. זה יכול להיות ספר שמוצג בשעת ספרייה ובו בסיפור תמים מועברים מסרים פרו-פלשתינאים לגיל מאוד רך וצעיר, וזה יכול להיות שאלות במתמטיקה שמקבלות ממד אחר, כאשר השאלה היא שאם אוכלוסיית עזה הייתה כך וכך בשנה כזו ונהרגו כך וכך אנשים, מה זה אומר היום על אוכלוסיית עזה". ילדים יהודים, מספרת שכטר, נתקלים גם בצלבי קרס שמצוירים על הלוקרים שלהם בבתי הספר.

שכטר מציינת את הניסיונות של הקהילות השונות ללמוד זו מזו כיצד לנהוג וכיצד להישמר, וגם בארגונה שלה הוקם 'IAC מגן' שמכשיר יהודים אמריקאים בקהילות השונות להיות פעילים יותר להגנת הקהילה ולהתמודדות עם תופעות מסוג זה.

במסגרת ההתמודדות מול התופעות הללו לעיתים מתעוררת תחושה של מאבק חסר סיכוי. "עמדנו מחוץ לתיאטרונים שהציגו את נז"א, ניסינו לדבר עם אנשים אבל לא הרבה רצו לדבר איתנו. זה נראה שלא משנה איזה מסרים נרצה להעביר וכמה נרצה לדבר, אנשים לא רוצים להקשיב".

ההתמודדות צריכה להיות תואמת את דרישות ההסברה של הדור הנוכחי. מסרים קליטים, קצרים ואולי אפילו מחורזים, בלי מורכבויות, בלי נתונים ועובדות. "זה לא דור שבנוי להחזקת מסרים מורכבים", היא אומרת.

לשאלתנו אם משרדי הממשלה בישראל מסייעים לקהילות, משיבה שכטר ומציינת את המגבלה של ארגונה כארגון אמריקאי לקבל סיוע ממדינות זרות, כך על פי החוק האמריקאי. התוצאה היא שסיוע של ממש לא ניתן לקבל, אבל מחקרים ונתונים שנאספים בישראל על ידי גורמי מחקר וממשל משמשים את הארגון ואנשיו במלחמה ההסברתית, מלחמת הנרטיב.