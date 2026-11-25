העקיצה של מירי רגב ליעקב אשר

השרה מירי רגב פגשה בצהריים (רביעי) את ח"כ יעקב אשר שנפגש עם ראש הממשלה בכנסת ועקצה אותו, על רקע הדיווחים על התקרבות של יהדות התורה, לגוש איזנקוט.

"אין אמון בחרדים האשכנזים", אמרה רגב לאשר שהגיב בחיוך. "התחתנתי עם פולני וזה המצב", הוסיפה.

יו"ר יהדות התורה סיים את השיחה ואמר: "היא מדברת מניסיון אישי".

זמן קצר לאחר חילופי הדברים בין השניים הצביע גוש איזנקוט, כולל המפלגות הערביות, נגד הצעת החוק של חברי הכנסת מאיר פרוש ואליקים שטארק, שנועדה להקפיא הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד עריקים חרדים.

בעקבות ההצבעה מתח פרוש ביקורת חריפה על חברי הכנסת שהתנגדו למהלך, על רקע המגעים שמתקיימים בין הגוש לבין מפלגתו.

"מצער מאוד שקבוצה כל כך גדולה של חברי כנסת מסרבים להסתכל למציאות בעיניים ולהודות שהמעצרים גורמים רק לנזק", אמר פרוש. "אני קורא לחברי הכנסת מכל סיעות הבית לעשות חשבון נפש ולשקול מחדש את עמדתם. אי אפשר להתראיין ולומר שרוצים להסדיר את הנושא, ובמקביל לאפשר לקרע בעם להעמיק עוד ועוד".

פרוש קשר בין ההצבעה לבין עמדתה של יהדות התורה בסוגיית הגיוס, והבהיר כי מבחינת מפלגתו אין מדובר בדרישה שניתן לוותר עליה במסגרת המגעים הפוליטיים. "יהדות התורה הייתה ועודנה מחויבת בראש ובראשונה להסדרת מעמד בני הישיבות, וזהו תנאי בל יעבור".

מש"ס נמסר בתגובה להצבעה: "איזנקוט, ליברמן וחבריהם בגוש השמאל, שמפזרים הבטחות רמות על כוונתם להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, הצביעו היום נגד הצעת החוק הבסיסית להפסקת המעצרים עד לכינון ממשלה חדשה. הם בוחרים להמשיך ולהתעמר בלומדי התורה ולתפוס אותם כבני ערובה לצרכים פוליטיים. כל מילה נוספת מיותרת".