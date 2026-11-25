ח״כ משה סעדה

"ראש הממשלה הופך להיות מנאשם, למעשה, למאשים". כך מתאר ח"כ משה סעדה מהליכוד, לשעבר סגן ראש המחלקה לחקירות שוטרים, את ההתפתחויות במשפטו של בנימין נתניהו.

בריאיון לערוץ 7 בעקבות התייצבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, בפני הרכב השופטים, מעריך סעדה כי תיק השוחד יסתיים בזיכוי ומטיח האשמות חמורות בגורמי החקירה והתביעה.

"מה שקרה היום בבית המשפט זו פשוט רעידת אדמה. הייתי אומר את זה בשפה פחות מעודנת - זובור בשידור חי לגלי", אומר סעדה. להבנתו, הדברים שהשמיעו השופטים ביחס לקשיים בתיק 4000 מבטאים עמדה ברורה באשר לסיכויי ההרשעה באישום השוחד. "תיק הדגל, תיק 4000, תיק שוחד, עשר שנות מאסר - לא קיים", הוא טוען ומעריך: "יהיה פה זיכוי מוחלט".

סעדה מתייחס גם לספק שהביעו השופטים ביחס לתיק 2000 ולקריאתם לחתור לסיום ההליך בתיק המתנות. לטענתו, ההתפתחויות מחזקות את הביקורת שהשמיע במשך שנים כלפי בכירי מערכת אכיפת החוק. "כל מה שראינו פה זו תפירת תיקים, תפירת תיק שוחד, תפירת תיק של הפרת אמונים בתיק 2000", הוא טוען. באשר לתיק 1000 מספר סעדה כי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, אמר לו בעבר כי בגין פרשת המתנות לבדה לא היה מוגש כתב אישום.

בעיני סעדה, אחד ההיבטים המשמעותיים ביותר בדיון הוא התעקשותם של השופטים על התייצבותה האישית של בהרב־מיארה. מניסיונו במערכת אכיפת החוק, הוא מסביר, כאשר שופטים מזהים קשיים בכתב אישום, המסרים לתביעה מועברים בדרך כלל בעדינות ובמסגרת השיח המקצועי. הפעם, לשיטתו, בחרו השופטים בדרך חריגה לאחר שהמסרים הקודמים לא הובילו לשינוי בעמדת התביעה. "הרי היו יכולים לכתוב לה את זה. הם הביאו אותה לבית המשפט כדי לעשות לה זובור בשידור חי, שתבין לאן הם הולכים".

סעדה סבור כי השופטים מבקשים להעניק ליועמ"שית הזדמנות לסיים את המשפט בהסכמה, בטרם יידרשו לכתוב פסק דין. את המסר שלדעתו ביקשו להעביר לה הוא מתאר במילים הבאות: "תחתכי הפסדים, תסכימי להסדר באשר הוא, אל תתני לנו לכתוב פסק דין, כי פסק הדין הזה יהיה 'אני מאשים' נגדכם".

אלא שלהערכתו, בהרב־מיארה לא תיענה להצעת השופטים ותעדיף להמשיך בניהול ההליך. סעדה טוען כי לאחר שנים של משפט, חזרה מכתב האישום תהיה צעד קשה מבחינת גורמי התביעה. "מהיכרותי את גלי, מה שהיא תעשה, היא תגיד שבית המשפט לא בסדר, והם ילכו עד הסוף", הוא מעריך.

בתרחיש שבו לא יושגו הסכמות, צופה סעדה כי פרקליטו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, יעלה טענה של הגנה מן הצדק ויבקש להביא לזיכויו מכלל האישומים. הוא מעלה שורה של טענות חמורות ביחס להתנהלות גורמי החקירה והתביעה, ובהן טענות לסחיטה באיומים, זיוף, שימוש ברוגלות, האזנות סתר שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט. לדבריו, גם הסתירות שלטענתו התגלו בין דבריו של מנדלבליט לבין דבריה של התובעת יהודית תירוש מעוררות שאלות קשות.

כשנשאל על ההשלכות האפשריות של ההתפתחויות במשפט על המגעים להקמת הממשלה, סעדה אינו ממהר להעריך כיצד יושפעו המהלכים הפוליטיים, אך מזכיר את המחיר החברתי שלדבריו גבה המשפט לאורך השנים. "אני מזכיר לך את השסע, את הפילוג, את הקרעים, את ההפגנות, את הדברים הנוראים שהיו במשך עשור", הוא אומר ומתייחס גם לחרמות ולשיח שליוו את מערכת הבחירות האחרונה.

בהמשך הריאיון מותח סעדה ביקורת על גוש האופוזיציה בעקבות הצעת חוק שלדבריו נועדה לבטל את חוק מח"ש שקידם. לטענתו, החוק נועד לאפשר חקירת חשדות הנוגעים להתנהלות בכירים במערכת אכיפת החוק, ובהם רוני אלשיך, שי ניצן ואביחי מנדלבליט. סעדה מבהיר כי למרות ההתנגדות הפוליטית, בכוונתו להמשיך לפעול לקידום החוק. "גם חוק מח"ש, בעזרת השם, יהיה, ובעזרת השם העבריינים ייתנו את הדין", הוא אומר.