הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה אישרה להפקדה את תוכנית המתאר הכוללנית של צפת, ברוב של 13 תומכים מול מתנגד אחד. התוכנית נועדה להתוות את מפת הפיתוח של העיר בעשורים הקרובים ולהעניק מענה תכנוני לצמיחתה הצפויה עד לכ-140 אלף תושבים.

התוכנית מגדירה את עתודות הפיתוח של צפת ואת פריסת השכונות החדשות, לצד הרחבת אזורי התעסוקה והמסחר, הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך, פיתוח פארקים ושטחים ירוקים והקמת שתי קריות חינוך חדשות. דגש מרכזי ניתן ליצירת חיבורים בין השכונות החדשות לבין העיר הוותיקה ובין חלקי העיר השונים.

בנוסף כוללת התוכנית את פיתוחו של "השער הדרומי", שייצור כניסה מרכזית נוספת לצפת, יחבר את השכונות המתוכננות אל המערך העירוני ויסייע בפיזור עומסי התנועה.

גורמי התכנון פועלים על התוכנית כבר מספר שנים, ובשנתיים האחרונות - מאז כניסת הנהלת העיר הנוכחית לתפקיד - עברה התוכנית בחינה מחודשת ומעמיקה שבמהלכה הוכנסו בה שינויים והתאמות רבים.

העבודה נעשתה בשיתוף אנשי מקצוע וגורמי תכנון כדי להתאים אותה לצורכי העיר, לקצב התפתחותה ולגידול הצפוי באוכלוסייה, בדגש על חינוך, מבני ציבור, תחבורה, שטחים ירוקים, מסחר, תעסוקה וחיבור בין חלקי העיר.

ראש עיריית צפת, יוסי קקון, אמר: "אישור התוכנית להפקדה הוא אבן דרך משמעותית בתכנון עתידה של צפת. בשנתיים האחרונות השקענו עבודה מקצועית רבה והכנסנו בתוכנית שינויים חשובים, כדי שהיא תבטא בצורה נכונה יותר את צורכי העיר ואת החזון שלנו להתפתחותה. צפת עתידה לגדול באופן משמעותי, והאחריות שלנו היא להבטיח שהצמיחה הזאת תלווה בתשתיות, במוסדות חינוך, בשטחי ציבור, במקומות תעסוקה ובחיבורים נכונים בין השכונות".

ממלא מקום ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ישראל סברדלוב, אמר: "מדובר בתוכנית שתשפיע על צפת לעשרות השנים הבאות. קיימנו דיונים מקצועיים ארוכים ועמדנו על האינטרסים החשובים לעיר, כדי שהפיתוח העתידי יהיה מתוכנן, מאוזן וייתן מענה אמיתי לתושבים. האישור להפקדה הוא צעד מרכזי בדרך להגדלת העיר בצורה נכונה, עם שכונות חדשות, מוסדות ציבור וחינוך, שטחים ירוקים וחיבורים טובים בין כל חלקי צפת".

בעיריית צפת הודו לחברי הוועדה המחוזית ולצוות המקצועי שלה על העבודה המעמיקה ועל שיתוף הפעולה לאורך התהליך, וכן לממלא מקום ראש העיר הרב ישראל סברדלוב, למהנדסת העיר האדריכלית רוני בן נון, למשרד האדריכלים של ערן מבל, למנהלת הסכם הגג ולכל היועצים ואנשי המקצוע שליוו את הכנת התוכנית וקידומה.