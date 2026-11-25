אלימלך מתתיהו, אברך הלומד בכולל "עמלי תורה" בגני תקווה ובוגר ישיבת קיבוץ נווה יעקב, נעצר היום (רביעי) בכביש 90 בחשד להשתמטות משירות צבאי והועבר לידי המשטרה הצבאית.

בעקבות המעצר שוחחו חברי הכנסת אוריאל בוסו ויוסי טייב עם אביו של העצור, טל מתתיהו, המכהן כסגן ראש עיריית גני תקווה ויו"ר סיעת ש"ס בעיר.

המעצר מתרחש על רקע המשך אכיפת חובת הגיוס בציבור החרדי לאחר פקיעת ההסדר החוקי לדחיית שירות לתלמידי ישיבות.

ביוני 2024 קבע בג"ץ כי למדינה אין סמכות להימנע באופן גורף מגיוס תלמידי ישיבות, ובספטמבר 2026 ביטל בית המשפט העליון, בהרכב בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג, תיקון לחוק שירות ביטחון שהקפיא הליכי מעצר ואכיפה נגד מי שלא התייצבו.

בכביש 90 נרשמו מעצרים דומים גם בשבועות האחרונים, בהם מעצרם של שלושה תלמידי ישיבת "תפארת יונתן יהושע" שהועברו אף הם למשטרה הצבאית בעת שנסעו מים המלח.

בסיעת ש"ס הגיבו למעצר והודיעו כי יעלו היום להצבעה הצעת חוק להקפאת המעצרים עד להקמת ממשלה חדשה.

בהודעת הסיעה נמסר: "הבוקר נעצר שוב אברך יקר, ר' אלימלך מתתיהו, בנו של ידידנו טל מתתיהו, יו"ר ש"ס בגני תקווה. סיעת ש"ס תעלה היום להצבעה את הצעת החוק שלה להפסקת המעצרים עד לכינון ממשלה חדשה. זהו חוק צודק מאין כמותו, שנועד לשים קץ להתעמרות בציבור לומדי התורה, החי בתחושות פחד וחרדה".

עוד נמסר מש"ס כי "המעצרים הללו אינם תורמים מאומה, מלבד זריעת כאוס והעמקת הקרע בעם, והם חייבים להיפסק לאלתר", וכי "החוק הזה אינו פוליטי אלא אנושי, ואנו קוראים לכל מי שמתיימר לפעול למען אחדות העם - להצביע בעדו".