כ-500 בני ובנות נוער, פצועי צה"ל, תושבים ונציגי ארגונים קהילתיים השתתפו היום בצעדת "צועדים ומצדיעים" בחולון, שנערכה במסגרת יום ההוקרה לפצועי ופצועות מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

הצעדה, שהתקיימה בעיר זו השנה השנייה, עברה בין אתרי מורשת והסתיימה בטקס הוקרה במדיטק חולון, שבמרכזו סיפורו האישי של פצוע צה"ל עילאי אביב.

מסלול הצעדה החל ברחבת מגדל המים בשכונת אגרובנק ועבר בכמה נקודות ציון היסטוריות בחולון, ובהן כיכר השבעה, כיכר השלושה, חוסמסה ובית הבאר. בבית הבאר, אחד מאתרי המורשת בעיר, התאמנו בשנות השלושים והארבעים מתנדבי ארגון ההגנה.

בחירת המסלול נועדה לשלב את סיפורם של פצועי מערכות ישראל בני זמננו עם היכרותם של המשתתפים, ובפרט בני הנוער, עם אתרי המורשת וההיסטוריה של העיר.

בתום הצעדה התכנסו המשתתפים במדיטק חולון לטקס הוקרה, בהנחיית רחל לניאדו, מנהלת קשרי החוץ בעירייה והרפרנטית העירונית מול נכי צה"ל.

בטקס השתתפו סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק החינוך רותי קרן, פצועי צה"ל, תלמידים, צוותי הוראה, תושבים ונציגי הארגונים השותפים למיזם.

במרכז הטקס עמד סיפורו של עילאי אביב, פצוע צה"ל ששירת כלוחם וכמפקד שיירה ביחידת הניוד. אביב שיתף את הנוכחים בחוויותיו מאז פציעתו, בהתמודדות היומיומית ובתהליך השיקום שעבר.

באמצעות סיפורו האישי ביקשו מארגני האירוע להציג בפני המשתתפים את ההתמודדות המלווה פצועי מערכות ישראל, לרבות ההיבטים הגופניים והנפשיים של הפציעה ושל תהליך השיקום.

לאחר דבריו הוענקו תעודות הוקרה לאביב ולפצועי צה"ל שהשתתפו בטקס. את האירוע ליוותה בהופעה מוזיקלית להקת "קול חולון", הלהקה הייצוגית של העיר.

רחל לניאדו, מנהלת קשרי החוץ ורפרנטית העירייה מול נכי צה"ל, התייחסה לחשיבותו של יום ההוקרה ולהזדמנות שהוא מעניק למפגש אישי בין התושבים לפצועים.

"יום ההוקרה הוא הרבה מעבר ליום של הצדעה, זו הזדמנות לעצור, לראות את האנשים שמאחורי סיפורי הגבורה, להקשיב להם ולהביע את ההערכה והמחויבות שלנו כלפיהם לא רק היום, אלא בכל ימות השנה. בעיניי, אחד הדברים המשמעותיים ביותר במיזם הוא החיבור בין פצועי ופצועות מערכות ישראל לבין בני ובנות הנוער, דור העתיד שלנו", אמרה.

היא הוסיפה, "כשנערה או נער צועדים לצד פצוע צה"ל, מקשיבים לסיפורו ופוגשים אותו מקרוב, ההוקרה הופכת ממילים לחוויה אישית ולערך שנשאר איתם, כך אנחנו מחנכים לדורות של אחריות, הכרת תודה, רגישות חברתית וערבות הדדית. מרגש לראות כיצד חיבורים בין אנשים וארגונים יוצרים קהילה חזקה, מחבקת ומוקירת תודה. אני גאה בבני ובנות הנוער של חולון ובכל מי שבחרו לצעוד יחד ולהפוך את ההוקרה למעשה".

בין השותפים לקיום המיזם נמנים הקרן הקיימת לישראל, משרד המורשת, בית ספר שדה קשת יהונתן, ארגוני בני ברית, גמלאי צוות, ליונס ורוטרי, לצד בתי הספר בעיר, פצועי צה"ל, תושבים ומתנדבים.