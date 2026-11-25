עו"ד עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל

כשעו"ד עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל, חוזר לביתו לאחר שעות ארוכות של ביקורים אצל פצועים בתל השומר, בני משפחתו כבר יודעים לזהות את הכאב שהוא נושא עמו.

המפגש עם הלוחמים הצעירים מחזיר אותו אל הפציעה האישית שלו, אל תקופת השיקום ואל ההתמודדות שעבר עם משפחתו.

"בכל מה שקשור לכאב האישי שלי, אותו אני שומר לשעות הלילה, כשחוזרים הביתה", הוא משתף. "יש משהו שמאוד מאפיין את פצועי צה"ל, שכל פצוע צה"ל רוצה להיות הפצוע האחרון, וזה אף פעם לא קורה".

בריאיון מיוחד לערוץ 7 לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, מספר קלימן על הדרך שעבר מלוחם שנאבק על חייו למי שעומד בראש הארגון המלווה את פצועי צה"ל, על האתגרים העצומים שהציבה המלחמה בפני מערך השיקום ועל האחריות המוטלת על המדינה והחברה הישראלית.

קלימן שירת כלוחם בחטיבת גבעתי ונפצע אנושות בהיתקלות עם מחבלים בחאן יונס שברצועת עזה. הוא מספר כי פעמיים במהלך הניתוחים עמד על סף המוות, ובזכות עבודתם של הרופאים המסורים וההשגחה העליונה, כלשונו, הצליח לשרוד את הפציעה הקשה. לאחר תקופת שיקום בתל השומר החל לבנות מחדש את חייו. "מה שאני עברתי הוא לא ייחודי, הוא מה שעברו אלפים ועשרות אלפים של פצועי מערכות ישראל, ולצערי הרב, הרבה מאוד במערכה האחרונה שלנו".

הניסיון האישי הזה מלווה אותו כיום בעבודתו. הוא מכיר את מערכת השיקום הן מנקודת מבטו של הפצוע הזקוק לעזרה והן מנקודת מבטו של מי שאמון על הענקת הסיוע. הוא מכיר גם את ההתמודדות של בני המשפחה, שחייהם משתנים בעקבות הפציעה. לצד היתרון המקצועי שמעניקה לו ההיכרות הזאת, המפגשים עם הפצועים החדשים אינם פשוטים עבורו מבחינה רגשית. "קשה וכואב לראות את הפצועים האלה", הוא מודה, אך מדגיש כי בעת הזאת עליו להפנות את כל מרצו לסיוע להם.

אחד המסרים המרכזיים שקלימן מבקש להנחיל לפצועים הוא שהפציעה, קשה ככל שתהיה, אינה מגדירה את האדם. כאשר מובאים בפניו דבריו של אחד הלוחמים שאיבד את רגליו וסיפר כי הוא מרגיש שצומחות לו כנפיים, קלימן מתרגש. לדבריו, זוהי בדיוק התפיסה שמבקש ארגון נכי צה"ל להעניק לפצועים: היכולת לשוב לחלום, גם כאשר המציאות מחייבת אותם לשנות את החלומות שהיו להם בעבר.

"כשמתעוררים בימים הראשונים, כולנו רוצים לחזור למצב שהיינו בו לפני הפציעה. ואז לאט לאט אתה לומד שאתה לא תחזור להיות מי שהיית לפני הפציעה", הוא מסביר. "אבל זה לא אומר שאתה צריך לתת לפציעה לנהל אותך, ואתה לא צריך לוותר על החלומות שלך". כאשר המגבלות הגופניות אינן מאפשרות להגשים חלום מסוים, הוא מעודד את הפצועים למצוא חלומות חדשים ולשאוף להישגים חדשים.

אלא שלצד התקווה והנחישות שמגלים הפצועים, היקף המשימה העומדת בפני ארגון נכי צה"ל ומערך השיקום הוא חסר תקדים. לדברי קלימן, מספר הפצועים במערכה הנוכחית גדול פי שלושה ממספר הפצועים במלחמת יום הכיפורים. לא רק הכמות מציבה אתגר עצום, אלא גם חומרת הפציעות ומגוון הפגיעות הגופניות והנפשיות המחייבות מענה מקצועי.

בארגון נכי צה"ל פועלים להקמת עשרות תוכניות שיקום, להרחבת התקציבים ולהגדלת בתי הלוחם, לצד הרחבת המענים לפצועי פוסט־טראומה. למרות ממדי המשימה, קלימן משוכנע כי ניתן לעמוד בה. "נדרשת סבלנות, נדרש אורך רוח, נדרש סוג של קשיחות", הוא אומר ומדגיש כי הארגון אינו יכול לשאת לבדו באחריות לשיקומם של רבבות הפצועים.

קלימן קורא לציבור הישראלי להמשיך ללוות את הפצועים גם כאשר שגרת החיים חוזרת בהדרגה למסלולה. הוא מבקש מהמעסיקים לפתוח בפניהם את הדלת, לסייע להם להשתלב במקומות עבודה, לרכוש השכלה ולשוב להיות חלק פעיל בחברה. "אל תשכחו את הפצועות והפצועים האלה, זה מיטב בנותינו ובנינו. אנחנו צריכים את העזרה שלכם", הוא אומר ומדגיש כי החוסן הלאומי של מדינת ישראל נבחן גם ביכולתה לשלב מחדש את פצועי צה"ל בחברה.

לצד הערכתו לצעדים שכבר נעשו בשנים האחרונות, קלימן מותח ביקורת על קצב יישומן של רפורמת "נפש אחת" והמלצות ועדת מור יוסף. לדבריו, מדובר במהלכים חשובים הכוללים שינויים משמעותיים, אלא שהפער בין החלטות הממשלה לבין יישומן בשטח גדול מדי.

"לפצועים אין זמן לחכות, כי כל יום שעובר, כולנו יודעים, זה יום שלא חוזר", הוא מתריע. לדבריו, ככל שחולף הזמן ממועד הפציעה, עלולה להיפגע ההזדמנות להעניק לפצועים את הטיפול הדרוש להם. הוא מצביע על מחסור של 280 תקנים באגף השיקום ומסביר כי גם כאשר קיימות תוכניות טיפול מתאימות, המחסור בכוח אדם מקשה על יישומן ופוגע בפצועים ובבני משפחותיהם.

קלימן מבקש להשלים כבר בשנה הקרובה את החקיקה הנדרשת ליישום הרפורמות, להקים מערך טיפולי לאומי לפוסט־טראומה ומחלקת אשפוז ייעודית לפצועי צה"ל, ולגייס את כוח האדם המקצועי הדרוש. הוא קורא למשרדי הממשלה ולכנסת להתגייס למשימה ולהשלים את התהליכים הנדרשים להקמת רשות לאומית לשיקום פצועות ופצועי צה"ל.

כמי שהיה שותף לקידום החקיקה לעיגון יום ההוקרה, קלימן מייחס חשיבות רבה לעצירת שגרת החיים ולהבעת תודה ציבורית לאלה ששילמו בגופם ובנפשם על הגנת המדינה. עם זאת, הוא מבקש להזכיר כי ההוקרה אינה יכולה להסתכם ביום חגיגי אחד בשנה. "המבחן הוא ב־364 הימים האחרים, שבהם המדינה, על שלוחותיה, צריכה לקום כל בוקר ולחשוב איך היא פועלת לשקם פצועות ופצועי צה"ל".

"הפציעה קורית ברגע אחד, אבל השיקום הוא לכל החיים", מדגיש קלימן.