הליכוד הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים ערעור על תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, בטענה לליקויים בהליכי הבחירות ובקביעת תוצאותיהן.

הערעור, אותו מוביל עורך הדין אילן בומבך, הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בהתאם להוראות חוק הבחירות לכנסת. במסמך המשפטי, המשתרע על פני 28 עמודים, מפרט הליכוד שורה של טענות הנוגעות לתקינות הליכי הבחירות, לטיפול בתוצאות ההצבעה ולסמכותו של בית המשפט להורות על סעדים במקרים שבהם מתגלים פגמים בהליך.

במרכז הערעור עומדת טענת הליכוד כי ליקויים שנפלו בהליכי הבחירות מחייבים התערבות משפטית.

המערערים מבקשים שבית המשפט לא יסתפק בבחינת ההליך הפורמלי של אישור התוצאות, אלא יבחן גם את הטענות שהעלו בנוגע לתקינות ההצבעה ולמשמעותן האפשרית של אי־הסדרים.

אחד הסעדים המבוקשים בערעור נוגע לביטול תוצאות ההצבעה בקלפיות שלגביהן הועלו טענות לליקויים, ולקיום הצבעה חוזרת בהן.

הערעור כולל הפניות להוראות חוק הבחירות לכנסת ולפסיקה העוסקת בתקינות הליכי בחירות, בהגנה על טוהר הבחירות ובנסיבות שבהן ניתן להורות על ביטול תוצאות הצבעה.