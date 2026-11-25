הרמטכ"ל ביקר בתרגיל גדוד 50 של הנח"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, הצהיר היום (רביעי) כי צה"ל חוזר להתמקד באימונים ובבניית כשירות הכוחות לאחר שלוש שנות לחימה, במקביל להמשך פעילות ההגנה בגבולות המדינה.

במהלך ביקור בתרגיל של גדוד 50 בחטיבת הנח"ל, הדגיש זמיר כי הצבא נערך לאפשרות של חידוש הלחימה, והציג את המאמצים המתוכננים לשנת 2027 להפחתת העומס על משרתי המילואים.

"לאחר שלוש שנות לחימה - צה"ל חוזר להתאמן", אמר הרמטכ"ל. "אנחנו ממשיכים לחזק את ההגנה בכל הגבולות ולהגן על היישובים מתוך מרחבי ההגנה הקדמיים; במקביל אנחנו מעלים את כשירותו של צה"ל לחזרה ללחימה".

במהלך התרגיל תרגלו לוחמי הגדוד קרבות התקפה ותרחישי לחימה בשטח בנוי, תוך שילוב יכולות מתקדמות. מטרת האימון הייתה לחזק את כשירות הלוחמים ולהכין אותם להתמודדות עם המשימות המבצעיות העומדות בפניהם.

הרמטכ"ל קיים שיחה עם מפקדי הגדוד, מדרג מפקדי הפלוגות ומעלה, והדגיש בפניהם כי החזרה לאימונים מחייבת הקפדה על יסודות המקצוע הצבאי, לצד הפקת לקחים מהניסיון שנצבר במהלך המלחמה.

"אני מצפה מכם המפקדים לנצל את הזמן היקר באימון ולחזק את היסודות הצבאיים - הנורמות, הסטנדרטים, מקצועיות הפרט ואת המשמעת ולכידות המסגרת", אמר זמיר.

בהמשך התייחס הרמטכ"ל לפעילותו המבצעית של גדוד 50 בשלוש השנים האחרונות, שבמהלכן לחמו אנשיו ברצועת עזה, בדרום לבנון וביהודה ושומרון. זמיר הסביר כי הניסיון המבצעי שצבר הגדוד ממחיש את חשיבות האימונים, ואת הצורך להמשיך ולפתח את יכולות הלוחמים גם לאחר תקופות ממושכות של פעילות מבצעית.

"הפעילות המבצעית שלכם ממחישה יותר מכול את חשיבותם של האימונים - את מה שתרגלתם תהפכו לניצחון בשדה הקרב. האימון הוא מרכיב מרכזי בבניית כושר הלחימה של היחידות ובהכנתן לאתגרים המבצעיים", הדגיש.

לדבריו, "במהלך השנה האחרונה התפתחו איומים חדשים המחייבים את הכוחות להמשיך ללמוד, להתנסות ולהתאים את שיטות הפעולה - צבא מאומן הוא צבא מקצועי ונמדד ביכולתו להגיע מוכן למול אתגרי שדה הקרב המשתנה".

לצד חיזוק הכשירות המבצעית, התייחס זמיר גם לעומס שהוטל על מערך המילואים במהלך שנות המלחמה.

"במסגרת גרף הלחימה לשנת 2027, נעשה מאמץ להקל על משרתי המילואים ולהפחית את הנטל הכבד המוטל עליהם לאחר שלוש שנות מלחמה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות והאיומים בכל הזירות ונערכים בהתאם", אמר.