נתניהו: "עשר שנים של סבל נורא"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (רביעי) להודעת השופטים במשפטו ליועצת המשפטית לממשלה כי עליה לבחון מחדש את האישומים בתיקי 4,000 ו-2,000.

"אמרתי לפני עשר שנים - לא יהיה כלום כי לא היה כלום. לקח עשר שנים כדי שהאמת תיחשף לעיני כל. עשר שנים של סבל נורא לי, לרעייתי, לבני. של חקירות הזויות ורצח אופי, של הסתה קשה שפוצעת את הנפש. מי יחזיר לנו את השנים הללו?", תהה.

הוא הוסיף כי "התיקים ההזויים הללו נתפרו כדי ליצור הנדוס תודעה ולהחרים אותי. הדבר הזה קרע את העם ודן אותו לבחירות חוזרות ונשנות בגלל האשמות השווא נגדי".

נתניהו האשים כי "דווקא ביום הזה, כשהתיקים מתפוררים סופית, יריביי מעבירים הצעת חוק שמאפשרת לפסול רה"מ בגלל כתב אישום. זה כלי לחיסול פוליטי. אתם יודעים איפה עושים את זה? באיראן".

ראש הממשלה קרא לסיים את משפטו לאלתר. "המשפט הזה צריך להסתיים מיד, ואיתו צריכים להסתיים השנאה, ההסתה והפילוג. החרמות צריכות להסתיים ועכשיו. ידי מושטת לאחדות ולפיוס. ראינו בפני איזה סכנות עומדת המדינה. אנחנו חייבים להתאחד כדי להבטיח את עתיד ישראל".