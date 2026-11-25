הימים הללו הם ימי הצדעה לפצועי צה"ל, ובראיון לערוץ 7 מספרת הדס פוקס, מנהלת סניף אמונה פרדס חנה, על מיזם 'נושאות את המסע' שהקימה יחד עם חברתה, קרן כהן, עבור נשותיהם של פגועי גוף ונפש מהמלחמה האחרונה.

ראשיתו של המסע, מספרת פוקס, בחוויה האישית שלה ושל קרן כהן אחרי אבדן בני משפחה. "ישבנו וחשבנו מה עושים עם הכאב הזה שאין לו אח ורע והוא שקוף. זה לא שכול של הורים ואחים, אלא מעגל שני ושלישי לאבדן". מהמפגש הזה נולד מסע משותף לבני דודים וקרובי משפחה שאיבדו יקירים במלחמה. "כשחזרנו קיבלנו פנייה מנשות פצועים, שהכירו לנו את מעגל נשות הפצועים, וכך התגלגל הרעיון", היא משחזרת.

בעקבות ההיכרות הזו הובילו באחרונה פוקס וכהן מסע דומה בגאורגיה לריענון ושיקום נפשי עבור נשות פצועים. במסע, היא מספרת, השתתפו 41 נשים מכל רחבי הארץ ומכל קבוצות האוכלוסייה, מהעיר ומהקיבות, דתיות וחילוניות, מימין ומשמאל כשהן מלוות בצוות מטפלות לעיבוד רגשי, ובין סדנא לסדנא יצאו לטיולים בטבע כחלק בלתי נפרד מתהליך ההבראה והשיקום. "נחשפנו לסיפורי גבורה לא פחותים משל אימהותינו מהעבר".

סוג כזה של שיקום נפשי, היא חולקת מחוויותיה של אחת המשתתפות, נצרך אחת לתקופה, בין השאר בשל השלבים השונים שעוברות הנשים יחד עם הבעלים הפצועים לאורך התקופה שבה הן הופכות למרובות תפקידים בבית. "אותה אישה אמרה לנו שהגענו אליה ברגע האחרון לפני שהיא טובעת בגלים", היא משחזרת.

לשאלתנו מציינת פוקס דרכי התמודדות שונות של נשים שונות. ישנן שמעוניינות לשתף ולחלוק מתחושותיהן, ויש מי שמעדיפות להתכנס פנימה, "אבל המכנה המשותף הוא השתייכות שלהן לקבוצת השוות. הן מבינות שהן לא לבד בסיפור הזה, וגם מי שמתכנסות פנימה ולא משתפות אמרו שהן לא האמינו שיוציאו מילה אבל כשראו כמה זה עושה טוב ומשחרר ואת ההכלה שיש במסע החליטו שגם הן רוצות לשתף לחלוק ולקבל כוחות מהקבוצה".

ומה באשר לנשות פצועים שלא יכולות לצאת מהבית לימי מסע שכזה בגלל הצורך להישאר לצידו של הבעל הפצוע? "היו משפחות שהלב נחמץ כי הן לא יכולות לצאת. בחלק מהמקרים לא ויתרנו, והיו קהילות שנרתמו לסייע. למי שלא יכלה להשתתף אנחנו בונות עבורן חלופה שתהיה בצפון הארץ".

עוד שאלנו את פוקס מדוע מלכתחילה מתקיים מסע שכזה בגיאורגיה ולא בישראל. "יש ערך מוסף, גם רגשי, בשינוי ובמעבר דרך הטרמינל", היא אומרת ומציינת את החיבור המיוחד של הנשים בינן לבין עצמן מתוך אותו ניתוק. "הן שיתפו אותנו ששם זו חוויה אחרת לגמרי. זה אפשרי גם בארץ, אבל הניתוק היה קריטי עבורן, חוסר הזמינות המיידית עבור משפחה איפשר להן את הניתוק וההתעצמות הפנימית", היא אומרת וחותמת בקריאה לנשות פצועים המעוניינות להשתתף ליצור קשר עם המיזם דרך הרשתות החברתיות, בדרך להעצמה אישית ומשפחתית.