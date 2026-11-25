לאחר שבית המשפט ביטל את המכסים שהטיל על מדינות ברחבי העולם, הנשיא טראמפ מציג שוב שורת מכסים על עשרות מדינות.

על פי ההצעה החדשה של טראמפ, יוטלו מכסים על לפחות 14 מדינות גדולות ברחבי העולם, איתן מנהלת ארה"ב יחסי מסחר. המדינה עליה יוטל המכס הגבוה ביותר היא סין, בשווי 20 אחוזים, שיתווספו ל-20 אחוזי מכס שכבר נגבים על מוצרים המיובאים מסין, כך שהמכס הכולל יעמוד על 40 אחוזים.

מדינות נוספות שעליהן יוטלו מכסים, על פי ההצעה החדשה של טראמפ, הן מדינות האיחוד האירופי, עליהן יוטלו מכסים בשווי 15 עד 20 אחוזים, יפן, הודו, דרום קוריאה, תאילנד, בנגלדש, קמבודיה, סינגפור, ווייטנאם ועוד.

בחודש פברואר פסק בית המשפט העליון כי המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים. בפסיקה נקבע כי הממשל עשה שימוש לא תקין בחוק המעניק סמכויות חירום לצורך הטלת המכסים, אך בית המשפט לא הגביל את סמכותו של הנשיא להטיל מכסים חדשים.

בהודעת הבית הלבן לא נמסר תאריך יעד בו אמורים להיות מוטלים המכסים החדשים. נציג הסחר האמריקאי, ג'יימיסון גריר, אמר בהודעה כי "במשך עשורים, רבות משותפות הסחר שלנו אימצו אסטרטגיות תעשייתיות המבוססות על התמקדות במגזר הייצור, דיכוי שכר ותנאי עבודה, מתן תמיכה פיננסית ואחרת, שימוש בתשומות האופייניות לכלכלות שאינן פועלות על בסיס שוק חופשי, ופרקטיקות נוספות המעוותות את השוק. צעדים אלו מטים את מאזן הסחר לטובתן, תוך שחיקת בסיס הייצור של ארה"ב. הנשיא טראמפ מציע לנקוט פעולה כדי להביא לביטול המעשים, המדיניות והפרקטיקות הלא הוגנות הללו. בכך נוכל ליצור שוויון תנאים עבור העובדים האמריקאים ולסלול מסלול חדש ובר-קיימא יותר לכלכלה העולמית".