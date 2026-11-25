צפו | ברקו לאביעד גליקמן: תודה בטעות שלך צילום: באדיבות חדשות 13

אייל ברקוביץ', מגיש "מוריה וברקו" בחדשות 13, התעמת עם הכתב המשפטי אביעד גליקמן וקרא לו להתנצל על העמדה שנקט עד כה במשפט נתניהו - לאור דברי השופטים ליועצת המשפטית לממשלה.

"מילה אחת לביביסטים, שניצחו. אין מה להגיד, אביעד. הביביסטים ניצחו. אז כולנו חייבים להם התנצלות. המשפט לא נגמר אבל אין שוחד. הרי גליקמן דיווח שהוא היה צריך לקבל חמש שנים בכלא וזה לא יקרה".

גליקמן הגיב לברקוביץ' ואמר: "אולי זה כן יקרה".

ברקוביץ' השיב: "לא יכול להיות שטרללו אותנו כל כך הרבה שנים ואתה מגן עליהם עוד. אני חושב שאתה צריך להודות - וגם אני מודה אחרי ששמענו לפרקליטות - שטעינו. תודה שטעינו. זו לא בושה".