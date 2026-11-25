ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו מתכוון, לפחות בשלב זה, למשוך את בקשת החנינה שהגיש לנשיא המדינה, למרות ההתפתחויות האחרונות במשפטו והצעת השופטים לבחון מחדש חלק מהאישומים נגדו - כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

במקביל, בסביבתו של נתניהו אינם שוללים אפשרות לקיים מגעים להסדר בתיקים הפליליים או לפנות לגישור בתיק 1000, אך אינם מעוניינים בתיווך של בית הנשיא. הנכונות לבחון מהלכים כאלה מותנית בכך שהתביעה תציע הסכמות מקלות במיוחד,

בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, הציגו השופטים הצעה לשינוי משמעותי בהמשך ניהול המשפט. בין היתר הציעו למחוק את אישום השוחד נגד נתניהו בתיק 4000, לשקול מחדש את האישום בתיק 2000 ולחתור להסדר בתיק 1000.

הדיון נמשך כעשר דקות בלבד, ונכחה בו היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שהגיעה לבית המשפט.

ראש הממשלה נתניהו בהצהרה בכנסת

בהמשך מסר נתניהו הצהרה לתקשורת, שבה התייחס להתפתחויות במשפטו והציג אותן כהוכחה לטענותיו נגד ההליך הפלילי המתנהל בעניינו. "היום נפל המשפט, האמת נחשפה אחרי 10 שנים של סבל נורא", אמר ראש הממשלה.

נתניהו האשים כי "דווקא ביום הזה, כשהתיקים מתפוררים סופית, יריביי מעבירים הצעת חוק שמאפשרת לפסול רה"מ בגלל כתב אישום. זה כלי לחיסול פוליטי. אתם יודעים איפה עושים את זה? באיראן".

ראש הממשלה קרא לסיים את משפטו לאלתר. "המשפט הזה צריך להסתיים מיד, ואיתו צריכים להסתיים השנאה, ההסתה והפילוג. החרמות צריכות להסתיים ועכשיו. ידי מושטת לאחדות ולפיוס. ראינו בפני איזה סכנות עומדת המדינה. אנחנו חייבים להתאחד כדי להבטיח את עתיד ישראל".