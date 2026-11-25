יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, סיכמו כי מפלגתו של ליברמן תקבל את תיקי הביטחון, המשפטים והקליטה בממשלה המתגבשת, כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 13. המועמד לקבל את תיק המשפטים מליברמן הוא ח"כ עודד פורר.

במקביל, איזנקוט הודיע לשותפיו כי בכוונתו להקים ממשלה מצומצמת, שבה יוקצו לכל מפלגה שלושה עד ארבעה תיקים בלבד.

ההחלטה מעוררת חוסר שביעות רצון בקרב חברי כנסת בגוש מתנגדי נתניהו, על רקע המאבק על חלוקת התפקידים והמשבר במגעים עם מפלגת הדמוקרטים.

ליברמן, שהיה הראשון להגיע להסכם קואליציוני עם איזנקוט, הצליח להבטיח למפלגתו תיקים בכירים. בנט, שהמגעים עמו טרם הבשילו להסכם דומה, צפוי להידרש לפשרות בחלוקת התפקידים. גם יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, שביקש להגיע להסכמות מוקדם יותר, עלול להיות מושפע מההחלטה לצמצם את מספר השרים.

לצד הדיונים על חלוקת התיקים, נחשפו פרטים חדשים על המשבר בין איזנקוט ליו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן. במוקד המחלוקת עומד סעיף הנוגע לאופן קידום השינויים במערכת המשפט.

לפי הסעיף שנחשף, "תוקם ועדה חיצונית עם סיעות הקואליציה ונציג של האופוזיציה". עוד נקבע במסגרת ההסכמות המוצעות כי "כל הסיכומים בעניין דת ומדינה יהיו בכפוף להסכם עם החרדים".

הסעיפים הללו מצטרפים למחלוקת על חלוקת התיקים, כאשר במפלגת ישר הבהירו כי אין בכוונתם להעניק לדמוקרטים את תיקי המשפטים והחינוך.