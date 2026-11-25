גורם במערכת הפוליטית מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 למגעים להרכבת הממשלה הבאה, ומעריך כי בניגוד להערכות בדבר הצטרפות עתידית של ש"ס לממשלה בראשות גדי איזנקוט, מהלך כזה עלול לגבות מהמפלגה מחיר אלקטורלי כבד.

לדבריו, תוצאות הבחירות האחרונות צריכות להוביל את ש"ס דווקא להתרחקות מהקו החרדי המיליטנטי שאימצה בתקופה האחרונה ולחיזוק הקשר עם ציבור המצביעים המסורתי.

"הפוליטיקה של ש"ס חזקה מכל הבטחה שלכאורה הבטיחה ליהדות התורה. ש"ס הפסידה מנדטים של מצביעים מסורתיים על הטרמינולוגיה של 'נמות ולא נתגייס'. אני לא יודע איזו הבטחה דרעי נתן ליהדות התורה, אבל ש"ס חפצת חיים, ולכן היא לא יכולה להצטרף לממשלה כזו".

הגורם סבור כי היצמדותה של ש"ס ליהדות התורה והעמדות שהציגה בסוגיית הגיוס הרחיקו ממנה חלק ניכר מבוחריה, שעברו להצביע לליכוד ולעוצמה יהודית.

"ש"ס הייתה לפני הבחירות מיליטנטית, נדבקה לצד הקיצוני ואיבדה הרבה מאוד בוחרים שהלכו לבן גביר ולליכוד. הלקח של ש"ס מהבחירות האלה צריך להיות הרבה יותר כלליים ופחות מיליטנטים חרדים. לא לשבור את הברית עם הליכוד. האם ש"ס נהייתה 'נטורי קרתא'? הרי גם דרעי יודע שזה לא זה".

לדבריו, גם אם בסופו של דבר תחליט ש"ס להצטרף לממשלה, הדבר לא צפוי להתרחש באופן מיידי. הוא מעריך כי המכנה המשותף המרכזי של השותפים המיועדים לממשלה הוא הרצון לסיים את כהונתו של בנימין נתניהו.

"ש"ס לא באה לממשלה שכל מהותה זה להעיף את נתניהו וזהו. הרי זו המהות של הגוש הזה - 'ביבי הביתה'. להערכתי, איזנקוט לא מאמין שממשלה כזו תחזיק, אבל הוא רוצה להוציא את נתניהו מלשכת ראש הממשלה".

הגורם מביע דאגה מיוחדת מהאפשרות שהממשלה הבאה תישען על תמיכת המפלגות הערביות. לדבריו, בניגוד לתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר, שבה עמדו במוקד השיח סוגיות אזרחיות, ההכרעות הצפויות כעת הן בעיקרן ביטחוניות ולאומיות.

"לפני השבעה באוקטובר דובר על שוויון זכויות אזרחי והניסוי נכשל. ראינו איך הייתה נראית ההישענות על רע"מ בממשלת בנט. עכשיו כל הסוגיות הבאות לפתחנו הן ביטחוניות-לאומיות. על כל הצבעה הערבים יגבו מחיר. לא יהיה שום דבר בחינם".

להערכתו, ההבדלים בין יו"ר רע"מ מנסור עבאס לבין ח"כ אחמד טיבי נוגעים בעיקר לדרך ההתנהלות הפוליטית ולא לעמדותיהם המהותיות.

"עבאס דורש מטיבי להירגע ושיהיה בשקט, ואת הדרישות המהותיות יעלה אחר כך. בסוף עבאס לא נמצא במקום שונה מהותית בהשקפה שלו מטיבי, אבל הוא בוחר להתנהל בדרך זהירה יותר".

אחת הסכנות המרכזיות שעליהן מצביע הגורם היא האפשרות שהמפלגות הערביות יחזיקו בכוח ההכרעה בהצבעות הנוגעות לסוגיות לאומיות וביטחוניות, בעוד האופוזיציה תצביע נגד הממשלה גם בנושאים התואמים את השקפת עולמה.

"גם הליכוד כשהיה באופוזיציה, והיו דברים שמתאימים להשקפת העולם שלו, הצביע נגד. ברגע שהאופוזיציה אומרת שכל הסיפור זה ביבי, גם כשיהיו דברים הרי גורל - הערבים יכריעו. לדוגמה, אם יעלו תקנות יו"ש, הם יצביעו נגד. זה לא שהם יימנעו או ייעדרו".

את דבריו מסכם הגורם באזהרה מפני הקמת ממשלה שתהיה תלויה בתמיכת המפלגות הערביות: "זה הימור מטורף. במיוחד אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר להכניס שוב פעם את ישראל למעבדת ניסויים".