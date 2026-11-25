המסקנה המיידית המתחייבת מהפצצה שהטיל היום בית המשפט במשפטו של נתניהו, היא הסרה באופן מוחלט מסדר היום של כל רעיון חקיקתי שראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישום לא יוכל להמשיך בתפקידו, ויותר מכך: ביטולה של הלכת דרעי-פנחסי הקובעת שמי שהוגש נגדו כתב אישום לא יוכל למלא תפקיד של שר.

חוק שאוסר על אדם שהוגש נגדו כתב אישום לכהן כראש ממשלה הוא חוק בלתי דמוקרטי ובלתי מוסרי בעליל. החוק הזה נותן ליועץ המשפטי לממשלה, או לפרקליט המדינה או לשניהם, את היכולת להחליט מי יהיה ראש הממשלה. הם פשוט צריכים לפברק או לתפור אשמה כלשהי, להגיש כתב אישום - והופ, האיש חייב להתפטר או שלא יוכל להתמודד. אחרי כמה וכמה שנות עינוי דין, כשהוא ייצא זכאי, לתפקיד ראש הממשלה הוא כבר לא יוכל לחזור.

כעת רק מעטים יחלקו על כך, שזה פחות או יותר מה שנעשה לנתניהו. למזלו החוק הדורש ממנו להתפטר לא נכנס לספר החוקים.

צריכה להיות נורמה אחידה הן לראש הממשלה, הן לראשי ערים, והן לשרים: אם העיקרון קובע שכל אדם הוא בחזקת זכאי עד שלא הוכחה אשמתו, זה נוגע גם למועמד לראשות ממשלה, גם לשר וגם לראש עיר. לכן חייבים לשנות את החוק - שיקבע כי לא רק ראש ממשלה אלא גם שר לא יחוייב להתפטר עם הגשת כתב אישום, אלא רק אחרי הרשעה.

מדובר ב'הִלְכַת דרעי-פנחסי' - שקבע בג"ץ בשני פסקי דין של בג"ץ שניתנו ב-8 בספטמבר 1993, בהרכב זהה של חמישה שופטים, שהגשת כתב אישום נגד שר או סגן שר עשויה לחייב, בחלק מהמקרים, את פיטוריהם על ידי ראש הממשלה. פסקי הדין עסקו בשני נושאי משרה מש"ס: שר הפנים אריה דרעי וסגן שר הדתות רפאל פנחסי. בשני המקרים חייב בית המשפט את ראש הממשלה לפטר את נושאי המשרה שגובש נגדם כתב אישום, בין השאר בשל חומרת האישומים ושיקולים נוספים.

'הִלְכַת דרעי-פנחסי' אם כן איננה חוק של הכנסת, אלא עיקרון שבית המשפט החליט על דעת עצמו להחיל על המדינה - ומאז כל המערכות מתייחסות אליו כאל הלכה למשה מסיני.

אל מול הצדקנים הדבקים ב'הִלְכַת דרעי-פנחסי' - הגיע הזמן לשנות אותה בהלכה חדשה: 'הִלְכַת נאמן-רפול-ריבלין': לא רק ראש ממשלה אלא גם שר לא יחוייב להתפטר עם הגשת כתב אישום, אלא רק אחרי הרשעה.

היועמ"ש אמר: "אני הולך לתקוע את הפאשיסט"

כמה תזכורות מפורסמות מהעבר, מה המשמעות של הגשת כתב אישום:

שר המשפטים הראשון בממשלת נתניהו הראשונה היה עו"ד יעקב נאמן, מקורבו של נתניהו, מבכירי עורכי הדין בישראל ומי שכיהן כמנכ"ל משרד האוצר בתקופת כהונתו של יגאל הורביץ כשר האוצר, בממשלת בגין הראשונה. בפרקליטות המדינה החמיצו פנים. נאמן, פרופסור למשפטים שעמד בראש אחד ממשרדי עורכי הגדולים בישראל הרצוג-פוקס-נאמן, החזיק בתפיסה משפטית שמרנית שחלקה על גישת האקטיביזם השיפוטי. הוא נחשב על ידי אנשי מערכת המשפט לאיום על הישגי המהפכה השיפוטית.

על פי עדותו של נאמן, יום אחד לפני כניסתו לתפקיד הוא נפגש עם היועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן יאיר, איש שמאל קיצוני מובהק ("ההתנחלות היא המעשה המרושע, הבלתי מוסרי והאווילי ביותר מאז מלחמת העולם השנייה") שמונה לתפקיד בידי יצחק רבין, והודיע לו כי בכוונתו להחליפו.

בן יאיר, שגם בהיותו יועץ משפטי לא מנע מהדעות הפוליטיות שלו להפריע למקצועיות והיושר שלו (זכורה הכרזתו כשכיהן כיועץ המשפטי ש'מועצת יש"ע היא גוף ממריד'), לא ביזבז יותר מדי זמן. יום למחרת כניסת נאמן לתפקיד, ביוני 1996, הודיע בן יאיר על פתיחה בבדיקה משטרתית כנגד נאמן. וכעבור שבועות ספורים, ב-8 לאוגוסט 1996, הודיע בן יאיר על פתיחה בחקירה פלילית נגד נאמן.

לנאמן לא נותרה ברירה, והוא נאלץ להודיע על פרישתו מתפקיד שר המשפטים, תפקיד אותו מילא שבועות ספורים בלבד.

התקשורת, מתודלקת מן הסתם בהדלפות מצד הפרקליטות, לא טמנה ידה בצלחת, והחלה מציפה את הציבור בכותרות רועשות על פרשת שחיתות חמורה שביצע שר משפטים מפוקפק. הפרשן אמנון אברמוביץ', מאלו שתמיד מחפש את אנשי הימין, ידע לספר כי "חקירתו של השר נאמן מסתעפת ומתרחבת. היא גולשת מעבר לנושא הידוע…". בטון דרמטי כמנהגו הכריז אברמוביץ': "איש משטרה בכיר מאוד המקורב לחקירה אמר: גם אם נסב את ראשינו הצידה ולא נסתכל על הפרשיות, הפרשיות תסתכלנה עלינו".

אבל כשהעובדות נעו מבדיקת התקשורת לבדיקה אמיתית של בית המשפט, הוכח בתוך זמן קצר שכתב האישום שהוגש היה מופרך מעיקרו. חלקו הראשון התבסס על עדות שקר שהופיעה במסמך ששכב משך שנים בחומרי החקירה של תיק דרעי ונשלף מתהומות הנשייה מיד עם מינוי נאמן לשר המשפטים. על בסיס עדות השקר ביקשה התביעה לטעון כי נאמן ניסה לשבש הליכים במשפט דרעי. חלקו השני של כתב האישום התבסס על אי דיוקים בתצהיר שהוגש לבג"ץ בשם נאמן, אי דיוקים שמקורם בשגגה של אחד מעורכי הדין במשרדו של נאמן.

ב-15 במאי 1997, פחות משנה מאז נאלץ להתפטר מתפקידו, זוכה יעקב נאמן לחלוטין מכל אשמה, לאחר שנמצא שפעל בתום לב. הוכח שהתיק נגד נאמן היה מופרך מבחינה משפטית. השופטים דן ארבל, עדנה בקנשטיין ודוד רוזן קבעו, כי אכן התצהיר שמסר בלתי נכון ומטעה, אך ציין כי תיקונים ממנו שהתקבלו עוד בטרם הדיון מעידים שהדבר נעשה מתוך טעות רישום ללא כוונה פלילית. בכך קיבל את עדותם של שני עורכי דין ממשרדו אשר הכינו ורשמו את התצהיר. בית המשפט הביע תמיהה על כך שרושם התצהיר לא נחקר טרם המשפט.

השופטים מתחו בהכרעת הדין ביקורת חריפה על המשטרה שאפילו לא טרחה לגבות את גרסת עורך הדין שכתב את התצהיר, טרם הגשת כתב האישום. התביעה, אכן, לא יכלה לספק הסבר מניח את הדעת להתנהלותה.

נאמן יצא זכאי - אבל את משרד המשפטים איבד, לפחות באותה תקופה. צחי הנגבי התיישב על כסאו, ואת העובדה הזו לא ניתן היה לשנות.

כעבור שנים העיד שמעון שבס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה בממשלת יצחק רבין השניה, בתוכנית 'פגוש את העיתונות' בערוץ 10: "אני שמעתי באוזניים שלי את בן יאיר אומר: 'אני הולך לתקוע את הפאשיסט'", כשהוא מתכוון ליעקב נאמן.

"קשה לי להאמין כי מישהו עדיין מטיל ספק בכך, שהפרקליטות מגישה לא אחת כתבי אישום, לצורך השגת מטרות פוליטיות, תוך ניצול לרעה של כוחה", כתב יעקב נאמן בביוגרפיה שלו.

התנהגות דומה נקט בן יאיר כלפי רפאל איתן, שנתניהו ביקש למנות לתפקיד השר לביטחון פנים. בן-יאיר פסק שבשל כתב אישום שהיה תלוי נגד איתן בגין פגיעה בפרטיות, על רקע מאבקים סמויים בתוך מפלגתו, לא יכול איתן להחזיק בתיק ביטחון הפנים או בכל תיק אחר המאפשר גישה למאגרי נתונים המכילים מידע רגיש על אישים. איתן לא כיהן כשר לביטחון פנים, אבל בפועל הוא השתתף בישיבות הקבינט הביטחוני המיוחד של הממשלה והייתה לו גישה לכל מסמך מסווג שעלה על שולחן הממשלה.

כשאריאל שרון הרכיב את ממשלתו הראשונה ב-2001, הנשיא הקודם ראובן ריבלין נאלץ לוותר על תיק המשפטים כיוון שהתנהלו נגדו שבעה תיקי חקירה בנוגע ליחסיו עם הקבלן דודי אפל. באחד מהם המליצה המשטרה להעמידו לדין. שלוש וחצי שנים מאוחר יותר נסגרו שישה מהתיקים מפאת חוסר אשמה ואילו התיק השביעי בחשד לשיבוש מהלכי חקירה בפרשת איציק מרדכי, נסגר בעילות של חוסר עניין לציבור וחוסר ראיות מספיקות. ריבלין נאלץ להסתפק בתפקיד שר התקשורת, ובתגובה לסגירת התיקים אמר: "מי יחזיר לי ולמשפחתי שלוש שנים וחצי קשות שלקחו לי. איך אפשר לחגוג כשאני יודע שיש המון אזרחים שלהם אין יכולת להתמודד מול מערכת הרשע הזאת?!"

ב-16 בדצמבר 2012 הודיע אביגדור ליברמן על התפטרותו מתפקיד שר החוץ, בעקבות החלטת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, להעמידו לדין בפרשת השגריר בבלארוס. בנובמבר 2013 שב ליברמן לכהן כשר החוץ, לאחר שזוכה בבית משפט השלום בירושלים מהעבירות שבהן הואשם.

המסקנה ברורה: מניעת כהונת שר - רק אחרי הרשעה חלוטה. לא רגע אחד לפני.