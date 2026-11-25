פרשן חדשות 12, עמית סגל, יצא במתקפה חריפה על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, על בכירים לשעבר במערכת אכיפת החוק ועל התקשורת, בעקבות ההתפתחויות האחרונות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

סגל טען כי הקשיים בתיקי נתניהו היו גלויים במשך שנים, והביע תקווה שהמשפט יימשך עד למתן פסק דין, שיאפשר לציבור לקבל הכרעה שיפוטית גם על התנהלותם של הגורמים שהובילו את ההליך.

"אני אישית מאוד מקווה שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תמשיך בעקשות העיוורת שלה שהובילה אותה לכישלון הזה ושיהיה פסק דין", אמר סגל.

לדבריו, לאחר יותר מעשור מאז תחילת הפרשה ולמעלה משש שנות משפט, הציבור זכאי לדעת כיצד בית המשפט מעריך את ההחלטות שהתקבלו לאורך הדרך ואת תפקודם של בכירי מערכת אכיפת החוק שהיו מעורבים בתיקים.

"אני חושב שמגיע לנו, הציבור, אחרי למעלה מעשור ויותר משש שנים של משפט לדעת מה היו המניעים ומה הציון שנותן בית המשפט לאדונים אלשיך, ניצן ומנדלבליט על פועלם בתיק הזה", אמר.

סגל הפנה את ביקורתו גם כלפי גורמים משפטיים נוספים, שלטענתו מילאו תפקיד מרכזי בגיבוש כתב האישום ובהמשך ניהולו. "אני חושב שכדאי שגם יתייחסו אל האדונים גיל לימון וחגי הרוש, שניים שנחבאים אל הכלים קצת, אבל הם אלה שמשכו בחוטי כתב האישום והיום יושבים מאחורי גלי בהרב מיארה וממשיכים לגרור אותה אל התהום".

בהמשך דבריו עבר סגל לביקורת על אופן הסיקור התקשורתי של משפט נתניהו. לטענתו, מי שעקב מקרוב אחר הדיונים בבית המשפט יכול היה לזהות כבר לפני שנים את הקשיים שהתעוררו בחלק מהאישומים.

"יש לנו תקשורת פושעת. כל אדם שעקב אחר התיקים ראה את זה בא", אמר.

סגל הזכיר את דברי השופטים משנת 2023 בנוגע לאישום השוחד בתיק 4000, וטען כי גם התייחסותם לתיק 2000 הייתה ברורה למי שנכח בדיונים. "הוא שמע את השופטים ב-2023 מדברים על סעיף השוחד. אם הוא יושב בבית המשפט הוא היה מבין היטב מה עמדתם על תיק 2000. הוא היה יודע שאם אין שוחד בתיק 4000 אז ממילא גם אין מרמה והפרת אמונים כי כל הקונסטרוקציה קורסת".

הפרשן הוסיף כי לשיטתו, סיקור התיקים לא נבע רק מעיסוק בשאלות של טוהר המידות, אלא שימש לאורך השנים גם ככלי במאבק הפוליטי נגד נתניהו. "התיקים האלה שימשו במשך שנים את העיתונות כדי לנסות ולקעקע את המעמד של נתניהו ולהפיל אותו מהשלטון. הסיפור פה הוא לא דאגה לטוהר המידות", אמר.

חלק נוסף מביקורתו של סגל הופנה כלפי מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, על רקע המגעים להקמת ממשלה חדשה. סגל טען כי היה מצפה מראשי המפלגה להתייחס באופן פומבי להתפתחויות במשפט נתניהו.

"בנוסף יש לנו מערכת פוליטית חולה. יש מפלגה שכנראה, בסבירות לא מבוטלת, תרכיב את הממשלה בשבוע הבא, קוראים לה ישר. אני הייתי מצפה מראש המפלגה, מאנשים כמו חילי טרופר, כמו מתן כהנא כמו יורם כהן, שיגידו משהו על מה שקרה היום בבית המשפט", אמר.

סגל חתם את דבריו בביקורת על ההחלטה לקדם את חוק הנאשם זמן קצר לאחר ההתפתחויות במשפט. "לא רק שהם לא אמרו שום דבר, אלא 20 דקות אחרי, כמו באיזה מין פרודיה מופרכת במיוחד על פוליטיקה, העבירו את חוק הנאשם".