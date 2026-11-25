אישה שרגלה נלכדה בין קרון הרכבת הקלה לרציף הנוסעים בירושלים חולצה הערב (חמישי) על ידי צוותי כבאות והצלה, לאחר פעולת חילוץ מורכבת שבוצעה באמצעות ציוד ייעודי.

האירוע התרחש סמוך לשעה 21:00 בעקבות תאונה ברכבת הקלה בירושלים, שבמהלכה נלכדה רגלה של הולכת רגל במרווח שבין קרון הרכבת לרציף.

בעקבות הדיווח הוזנקו למקום צוותי כיבוי והצלה ממרחב תחנת הבירה. לוחמי האש השתמשו בציוד חילוץ ייעודי ופעלו בזהירות לנוכח מיקום רגלה של הלכודה והחשש כי תנועה בלתי מבוקרת של הקרון או במהלך החילוץ עלולה להחמיר את הפגיעה.

לאחר פעולות החילוץ הצליחו הכבאים לשחרר את רגלה של האישה ולהעבירה לידי גורמי הרפואה שהיו במקום, להמשך טיפול.

מפקד האירוע, רב-רשף רמי מאיר, סיכם: "מדובר באירוע מורכב ומאתגר, שכן כל תזוזה לא מבוקרת עלולה להחמיר את הפגיעה בלכודה. לוחמי האש פעלו במקצועיות, ברגישות ובמהירות רבה באמצעות כלים ייעודיים, והצליחו לחלץ אותה בבטחה ולהעבירה להמשך טיפול גורמי הרפואה במקום".