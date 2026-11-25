לפחות 30 בני אדם נהרגו ו-15 נוספים נפצעו הערב (רביעי) בשריפה גדולה שפרצה בעקבות התהפכות משאית שהובילה מוצרי דלק בכביש הטבעת של קהיר, בירת מצרים. כך הודיע משרד הבריאות המצרי.

האסון התרחש באזור אל-וראק שבמחוז גיזה, בכביש מרכזי המחבר בין כמה מהדרכים הראשיות במטרופולין קהיר. בעקבות התפוצצות המשאית התפשטו הלהבות לכלי רכב נוספים שנסעו בכביש.

על פי דיווחים בכלי התקשורת במצרים, מחקירה ראשונית עולה כי נהג המשאית איבד שליטה על רכבו והתנגש במחסום בטון. כתוצאה מעוצמת ההתנגשות אירע פיצוץ והאש התפשטה במהירות. עם זאת, הרשויות טרם פרסמו באופן רשמי את נסיבות התאונה.

משרד הבריאות המצרי הודיע כי 39 אמבולנסים הוזעקו לזירת האסון וכי הפצועים פונו לשלושה בתי חולים באזור. כוחות הכיבוי הצליחו להשתלט על הלהבות, לאחר שכוחות ההצלה פעלו לחילוץ נפגעים מכלי הרכב הבוערים.

נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הביע את תנחומיו למשפחות ההרוגים. הרשויות במצרים הבהירו כי מניין ההרוגים עדיין ראשוני וקיים חשש כי הוא יעלה.