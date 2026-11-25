יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, הודיע כי יפעל למען האסיר עמירם בן אוליאל, שהורשע בפרשת דומא. בפגישה שקיים היום (רביעי) בכנסת עם בני משפחתו של בן אוליאל ופעילי מטה "צדק לעמירם", השווה פייגלין את הפרשה למאבק המשפטי שניהל רומן זדורוב, וזוכה לבסוף במשפט חוזר.

"כמו בתיק זדורוב - גם תיק עמירם בן אוליאל ייפול בסוף. הייתי מהראשונים שיצאו להגנת זדורוב. אחרי שלמדתי את הפרטים, היה ברור שלא הוכח מעבר לכל ספק שזדורוב הוא הרוצח, ואכן, בסוף הצדק יצא לאור", אמר פייגלין. "גם בתיק עמירם בן אוליאל למדתי את החומרים - אין כאן ספק, עמירם הוא לא הרוצח בתיק דומא. היו כאן עינויים קשים, ומלבד זה אין כאן כלום".

פייגלין ביקש להדגיש כי הביקורת על ההרשעה אינה מוגבלת למחנה פוליטי מסוים. "גם לצד השמאלי של המפה זה ברור. עו"ד אביגדור פלדמן הבין את זה ונעמד להגנתו בצורה ברורה".

יו"ר זהות התחייב בפני בני המשפחה ופעילי המטה להמשיך לעסוק בפרשה ולסייע במאבקם. "אני אלחם על חפותו. זה נוגע לחברה שלנו. אפעל למען הצדק והמוסר כנגד העוול, וגם כאן הצדק בסוף ייצא לאור".