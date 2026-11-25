טרגדיה במעלה אדומים: פעוט כבן שנתיים מת הערב (רביעי) מפצעיו לאחר שנפל מגובה במהלך משחק בעיר ונחבל קשות בראשו.

צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, אולם בשל חומרת מצבו הוא הועבר בהמשך להדסה עין כרם, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הפרמדיק עבדאללה מחיסן והחובש אלי שטרן, שטיפלו בפעוט, סיפרו כי מצבו היה קשה ולא יציב כבר עם הגעתם. "כשהגענו למקום הביאו אלינו פעוט שסבל מחבלת ראש קשה לאחר שככל הנראה נפל מגובה", סיפרו השניים.

הצוות הרפואי החל מיד בפעילותו. "הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל הרדמה, הנשמה ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב והוא מורדם ומונשם".