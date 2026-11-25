נר נשמה צילום: ISTOCK

שלום למפרט ז"ל, מוותיקי מושב תקומה ואביה של אביטל וולנסקי הי"ד, שנרצחה יחד עם בעלה אבי בפיגוע טרור בשנת תשס"ב, הלך לעולמו. למפרט גדל במושב תקומה להוריו פסח ונלי, מעפילים שהכירו במחנה העולים בקפריסין ועלו לארץ בשנת 1948. הוא למד בסעד ובהמשך רכש הכשרה בתחום המכניקה בישיבה מקצועית בכפר אברהם שבפתח תקווה. באוגוסט 1970 התגייס לחיל השריון ושירת כמחלץ בסיני. בתחילת מלחמת יום הכיפורים נפצע באזור בלוזה ופונה במסוק לבית החולים תל השומר. בסיפור חייו, שתועד במסגרת מיזם "סיפור האלבום", נכתב: "מלכה, שלא הייתה איתו בקשר במשך השנים, הגיעה לבקר אותו בבית החולים וכך התחדש ביניהם הקשר". השניים נישאו בשנת תשל"ד וקבעו את ביתם במושב תקומה. לאחר פציעתו עבר למפרט לשרת כמחלץ בצנחנים. בכ"ז באב תשס"ב פקד אסון כבד את המשפחה, כאשר בתו אביטל וחתנו אבי וולנסקי נרצחו בפיגוע בדרכם ממושב תקומה לביתם בעלי. בני הזוג הותירו אחריהם שני ילדים, יגאל בן השלוש, שנפצע קשה בפיגוע, ונדב בן שמונה חודשים. שלום ורעייתו מלכה גידלו את שני נכדיהם בביתם. למפרט עסק במשך שנים רבות בחקלאות וגידל ירקות ופרחים במשקו במושב תקומה. על פועלו זכה באות החקלאי המצטיין מטעם משרד החקלאות. ב"סיפור האלבום" נכתב: "לאורך השנים שלום ומלכה היו חקלאים, תחילה גידלו ירקות ואחר כך פרחים". הלווייתו תתקיים מחר (חמישי) בשעה 14:00, ותצא מרחבת בית הכנסת "אוהל אביטל" במושב תקומה.