הרב שמחה אקשטיין, שעמד במשך 17 שנים בראש ישיבת כפר מימון, ספד בשיחה עם ערוץ 7 לרב יצחק לוי ז"ל ומספר על אישיותו המיוחדת ועל פעילותו רבת השנים למען עולם התורה.

"הרב יצחק לוי היה לוחם ענק, לוחם גדול, אבל בצורה הכי עדינה, באהבת הבריות ובצורה נעימה, שלא הרגשת שהוא לוחם", מספר הרב אקשטיין.

כדוגמה לכך הוא מציין את הקמת הישיבה הגבוהה בכפר מימון. "זה לא היה פשוט בכלל. זה היה כרוך בהרבה מאוד אתגרים, אבל הוא היה נחוש. הוא לקח את זה על עצמו כדי להרבות תורה בישראל, ביישובי עוטף עזה ובשדות נגב בפרט, והוא הלך עם זה עד הסוף".

"היה צריך לעמוד הרבה פעמים מול כל מיני גורמים ולהילחם. הוא נלחם, אבל לא נתן אף פעם את התחושה שהוא נלחם. הכול היה מתוך ענווה, אהבת הבריות וחוכמה. הוא ידע איך ללכת עם הבריות ובמקביל לקדם את העניינים שהיו חשובים בעיניו".

הרב אקשטיין מדגיש גם את יכולתו של הרב לוי ליישב מחלוקות ולמצוא את הדרך לחבר בין הצדדים. לדבריו, הרב לוי לא ביקש לחדד את הפערים וההבדלים, אלא למצוא פתרון שייתן מענה לכל הצדדים, תוך העמדת הדברים על דיוקם ומתוך עולמה של תורה.

תכונה נוספת שאפיינה את הרב לוי הייתה הקפדתו על כבוד תלמידי חכמים, גם כאשר היו צעירים ממנו בעשרות שנים. הוא נהג לחבק אותם, לכבד אותם ולחבב אותם.

הרב אקשטיין מספר על מסירותו של הרב לוי לישיבת בית יהודה עד יומו האחרון. "הבנתי שעוד בלילה קודם פטירתו הוא ישב שעתיים עם יו"ר העמותה כדי לקדם את ענייני הישיבה. הכול בהתנדבות. עשרות שנים הוא עבד בהתנדבות למען הישיבה".

גם בגילו המתקדם, כאשר הדבר היה כרוך במאמץ פיזי, המשיך הרב לוי להגיע לכל מקום שבו נדרשה נוכחותו ולפעול למען הישיבה במסירות נפש. "אחד הדברים שראיתי אצלו היה חוסר ההסכמה שלו לשמוע לשון הרע", מוסיף הרב אקשטיין. "הוא לא הסכים בשום פנים ואופן לדבר לגופו של איש. תמיד לגופם של דברים, תמיד לדבר על העניין ולא על האיש".

הרב אקשטיין חותם את דבריו בתקווה שמידותיו והנהגותיו של הרב לוי ישמשו דוגמה הן למנהיגי הציבור והן לכל אדם בחייו האישיים, ויהיו הדברים לעילוי נשמתו.