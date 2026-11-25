צוף אשחר, אלמנתו של הרב נערן אשחר הי"ד, ובעלה עמיחי וייס זכו השבוע לחבוק בן משותף.

רחלי מושקוביץ שיתפה בבשורה המרגשת וסיפרה על המפגש עם צוף לפני כשנתיים וחצי, כשהייתה אלמנה טרייה בהיריון ואם לשני ילדים קטנים.

"את צוף, אלמנתו של הרב נערן הי"ד, פגשתי לפני שנתיים וחצי כשהיא אלמנה טרייה ונושאת הריון לבדה בנוסף לשני הקטנים שאיתה בבית", כתבה מושקוביץ. "הלידה הזו היתה מרגשת מאד, והברית העוצמתית בה תמונתו של הרב נערן מחייך מונחת ליד התינוק היתה מטלטלת".

מאז נישאה צוף בשנית לעמיחי וייס, והשבוע זכו השניים להרחיב את משפחתם. "לפני חודשיים זכיתי לפגוש אותה שוב עם בטן גדולה נושאת חיים. החיים פועמים במלואם. השבוע צוף ועמיחי זכו לחבוק את בנם החדש. מזל טוב".