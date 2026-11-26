עולם התורה של הציונות הדתית ממשיך להתרחב, עם שורה של יוזמות להקמת ישיבות ומכינות חדשות ברחבי הארץ, לצד הרחבת פעילותן של ישיבות ותיקות באמצעות פתיחת שלוחות חדשות.

בקיבוץ לביא שבגליל מקים הרב ש"י ויצמן, מרבני ארגון צהר ובוגר ישיבת קריית שמונה, מכינה ישיבתית חדשה.

בחברון מקים הרב עידו כהן, בוגר ישיבת בית אל ואברך בישיבת ניר, מכינה תורנית קדם־צבאית חדשה.

בבית אל מוקמת ישיבת "באור פניך", בראשות הרב אוריאל מועטי, בוגר ישיבת בית אל. הישיבה הוקמה בברכתם ובעידודם של מרא דאתרא וגדולי התורה: הרב זלמן מלמד, הרב אריאל בראלי והרב שמואל אליהו.

בקדימה־צורן שבשרון מוקמת ישיבה גבוהה חדשה, שבראשה יעמוד הרב ארז אשכנזי מעלי. בנשיאות הישיבה יעמוד הרב דוד ג'יאמי.

גם ישיבת ההסדר נהריה מרחיבה את פעילותה ופותחת שלוחת מכינה, שבראשה יעמוד הרב אושר בן שמחון.

ברמת הגולן מוקמת ישיבת הסדר חדשה בקצרין, בראשות הרב אושר טביבי, תושב היישוב, ששימש בעבר כסגן ראש ישיבת ההסדר בצפת וכראש בית המדרש הקהילתי בקצרין.

בתל אביב פועל הרב אריק קמחי מישיבת יפו להקמת שלוחה בשכונת התקווה. מדובר בניסיון שני להקמת השלוחה, לאחר שהניסיון הקודם לא הבשיל.

יוזמה נוספת היא הקמתה של ישיבת נריה, שבראשה יעמוד הרב שי הירש, בוגר ישיבת מרכז הרב, חוקר במכונים תורניים על שם הרב הנזיר והרב גורן ומלמד אמונה בישיבות שונות. גם במקרה זה מדובר בניסיון שני להקמת הישיבה.