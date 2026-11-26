הרב אנגלמן שר בטקס מגן שר הביטחון צילום: נתנאל הגר, עוזר ראש העיר

רגע מרגש במיוחד נרשם בטקס שהתקיים השבוע, כאשר הרב ישי אנגלמן, ר"מ בישיבת מעלה אדומים וגיבור ישראל שנפצע במהלך הלחימה בעזה, עלה לשיר בפני המשתתפים.

שירתו של הרב אנגלמן העניקה משמעות מיוחדת למעמד ההוקרה למערך המילואים, וביטאה את החיבור בין ההקרבה בחזית לתמיכה ולהוקרה בעורף.

כזכור, לפני מספר חודשים התבשר ראש העיר מעלה אדומים, גיא יפרח, בשיחת טלפון מרגשת עם קצין המילואים הראשי, תא"ל בני בן ארי, כי עיריית מעלה אדומים נבחרה לצד שתי רשויות נוספות בלבד לקבל את מגן שר הביטחון לשנת 2026, בזכות פעילותה המקיפה והמתמשכת למען משרתי ומשרתות המילואים ובני משפחותיהם.

מגן שר הביטחון הוא אות הוקרה המוענק לרשויות, לארגונים ולגופים שהפגינו מחויבות יוצאת דופן למערך המילואים, העניקו תמיכה משמעותית למשרתים ולמשפחותיהם ויצרו עבורם מענים החורגים מהמחויבות השוטפת.

בשיחה עם ראש העיר אמר תא"ל בן ארי: "המשרתים רואים את זה ומעריכים את זה. זה לא סתם שהם מצאו את הזמן להיכנס ולהגיד לנו שמגיע לכם הפרס הזה. אתם דוגמה ומופת לאיך צריך להתנהל ולעשות הרבה מעבר עבור המשרתים. שאפו ענק ותודה גדולה".

יפרח, שהיה נרגש מהבשורה, השיב: "אתה ממש מרגש אותי. מעלה אדומים מחבקת ואוהבת את כל חיילי צה"ל ולוחמי צה"ל, ובוודאי את מערך המילואים. אנחנו בין הערים המובילות במדינת ישראל בשיעור משרתי המילואים ביחס לאוכלוסייה, וזה מחמם את הלב לקבל את האות הזה. אבל גם ללא האות, תמיד נתמוך בחיילי צה"ל ובחיילי המילואים שלנו".