מושל פנסילבניה ג'וש שפירו מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל התנהלותם של ממשלי דונלד טראמפ וג'ו ביידן בכל הנוגע לסיוע הצבאי האמריקני לישראל, בריאיון שהעניק לעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

שפירו, הנחשב לאחד המועמדים האפשריים הבולטים לייצוג המפלגה הדמוקרטית בבחירות לנשיאות ב-2028 ולאחד מתומכיה הבולטים של ישראל במפלגה, טען כי על וושינגטון היה להפעיל מנופי לחץ משמעותיים יותר על ישראל במהלך הלחימה ברצועת עזה.

"אני לא חושב שהנשיא הנוכחי או הנשיא ביידן השתמשו ביעילות במנופי הלחץ של ארצות הברית כדי לוודא שהשימוש בנשק נעשה בדרכים העולות בקנה אחד עם הערכים האמריקניים", אמר שפירו.

המושל היהודי שב והביע תמיכה בשימור הברית בין ארצות הברית לישראל והכיר בזכותה של ישראל להגן על עצמה בעקבות טבח חמאס ב-7 באוקטובר 2023. עם זאת, לטענתו, המערכה הצבאית שניהלה ישראל בעקבות הטבח פגעה במעמדן של שתי המדינות באזור.

שפירו הסתייג מקריאותיהם של חברים במפלגתו למנוע מישראל לרכוש אמצעי לחימה הגנתיים מתוצרת ארצות הברית, אך לא שלל הטלת מגבלות על מכירת אמצעי לחימה התקפיים.

"לישראל צריכה להיות אפשרות, כמו לבעלות הברית האחרות שלנו, לרכוש נשק הגנתי, נשק שמגיע עם הנחיות ברורות מאוד לגבי האופן והמועד שבהם מותר להשתמש בו", אמר.

ביקורת חריפה במיוחד הפנה שפירו כלפי ראש הממשלה. "נתניהו הוא מנהיג כושל", אמר בריאיון והוסיף: "הוא הוביל את ישראל למסלול מסוכן, אפל ומבודד".

דברים דומים השמיע שפירו במהלך עימות שנערך באוקטובר, שבו טען כי נתניהו "הוביל את ישראל למסלול מסוכן ומבודד מאוד".

המושל הביע גם התנגדות למלחמה נגד איראן וקרא לפיטוריו של שר המלחמה האמריקני פיט הגסת'.

"טראמפ החליט לפעול לבדו. הוא לא הסביר לציבור האמריקני מדוע הוא עושה זאת, וברור שלו, להגסת' ולוואנס אין מושג איך לצאת מזה", אמר.

שפירו, שטרם הכריע אם להתמודד על הנשיאות ב-2028, תקף גם את סגן הנשיא ג'יי די ואנס ואת מזכיר המדינה מרקו רוביו, הנחשבים למועמדים אפשריים בולטים לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית.

"שניהם נושאים עליהם את הסירחון של דונלד טראמפ. קשה מאוד להסיר אותו", אמר על השניים.

שפירו, שהושבע לתפקיד מושל פנסילבניה ב-2023 כשידו מונחת על שלושה ספרי תנ"ך, היה יעד להצתה במעון המושל בהריסברג בשנת 2025.

שפירו, רעייתו לורי, ארבעת ילדיהם, שני כלביהם ומשפחה שהתארחה במעון לרגל חג הפסח נחלצו ללא פגע, אך למבנה נגרם נזק כבד.

בעקבות האירוע עצרו הרשויות חשוד, שנגדו הוגשו בהמשך אישומים בגין ניסיון רצח, טרור וניסיון הצתה. ממסמכי בית המשפט עלה כי החשוד הביע עוינות חריפה כלפי המושל.

בחודש ינואר חשף שפירו בספר זיכרונותיו כי אנשי מטה הבחירות של סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס שאלו אותו אם הוא "סוכן ישראלי", במסגרת הליך בחינת מועמדותו לתפקיד סגנה במרוץ לנשיאות.