כ-200 מפגינים אנטי-ישראלים התאספו הלילה (חמישי) מחוץ למעדנייה כשרה בשכונה בברוקלין שרוב תושביה יהודים אורתודוקסים, במחאה על אירוע לשיווק נדל"ן בישראל. מאות תומכי ישראל הגיעו למקום וקיימו הפגנת נגד.

המחאה כוונה נגד מעדניית "אסן ניו יורק", שאירחה אירוע של סוכנות תיווך הנדל"ן הישראלית CapitIL. סניף ארגון הסטודנטים למען צדק בפלסטין בסיטי קולג' של ניו יורק טען כי במסגרת האירוע שווקו נכסים ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון.

את ההפגנה יזם הארגון האנטי-ישראלי פאל-עודה, ששמו הרשמי הוא הקואליציה למען זכות השיבה הפלסטינית בניו יורק ובניו ג'רזי. בעבר ארגן הארגון הפגנות מחוץ לבתי ספר יהודיים ולבתי כנסת, שבמהלכן אירעו תקיפות ובוצעו מעצרים.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראו עימותים בין המפגינים. פעילים אנטי-ישראלים דחפו מחסומים שהוצבו במקום, ואילו משתתפים בהפגנת הנגד שרפו דגל פלסטיני.

כוחות משטרה גדולים נפרסו באזור, ובהם שוטרים המצוידים באמצעים לפיזור הפרות סדר מיחידת התגובה האסטרטגית (SRG) של משטרת ניו יורק. מדובר ביחידה מיוחדת לתגובה מהירה שראש העיר זוהראן ממדאני הורה לפרק.

לקראת ההפגנה הביעו ארגונים יהודיים חשש כי החלטתו של ממדאני לפרק את היחידה תעודד פעילים אנטי-ישראלים ותפגע בביטחונה של הקהילה היהודית בעיר.