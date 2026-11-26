אינני יודע וגם לא כל כך אכפת לי מה תחליט בהרב מיארה בימים הקרובים: האם תתעשת ותנסה להציל את שאריות האינטגריטי המקצועי של הייעוץ המשפטי לממשלה, אם נותרו כאלו, או שמא תמשיך ללכת עם הראש בקיר, כפי שנהגה עד כה.

מצד אחד, אולי כדאי וגם מגיע לנו כעם, אחרי שהשקענו סכומי עתק (לא כולל נזקים ציבוריים וגם אישיים ומשפחתיים לכמה וכמה מהמעורבים), לקבל גם פסק דין שיהדהד את הכשלים, המריחות, ההתנהלות המבישה והפושעת של גופי החקירה ואכיפת החוק. פסק דין שיוציא לעין השמש את כל הפשפשים מתאיהם ויצדיק את המגה רפורמה הדרושה במערכת הזו.

מצד שני, אולי די, העם כבר עייף, הצידוק המטופש לפילוג הפוליטי הכפוי כבר הוסר, ובכל מקרה הסיסמה המקורית של "שוחד, מרמה, הפרת אמונים" שליוותה את עדר השוטים בהפגנות קפלן בגלגול הראשון, הוחלפה מאז בסדרה של סיסמאות קמפיין שחוקות אחרות. זוכרים למשל את "נתניהו לא רוצה להחזיר את החטופים?"

בכל זאת, יש כאן כמה שלא יסולח להם:

1. מערכת המשפט, כל מי שנגע או היה מעורב בתיק הזה, חוקרים, פרקליטים, תובעים, כולם צריכים להיחקר עד העצם. כל מי שלא יצליח להסביר תחת זכוכית מגדלת כל צעד שעשה, יידרש לכל הפחות לאבד את תפקידו ומעמדו. שלא לדבר על ענישה או תביעות נזיקין אזרחיות.

2. התקשורת. נשגב מבינתי איך ערמת הכלומניקים המכנה את עצמה כתבים ופרשנים לענייני משפט ממשיכים לעסוק בתחום שהם מתיימרים לסקר. למעט חריגים ויחידי סגולה בודדים (כן, גם ההוא שאני חולק איתו שם משפחה), כל השאר עבדו, פשוטו כמשמעו, בשירות התביעה. אפס יכולת משפטית, אפס הבנה, אפס יכולת קריאה וניתוח של טקסטים, אפס ביקורתיות, אפס דעה שונה, אפס, פשוט אוסף של אפסים.

3. מובילי המחאה. האנשים שקרעו את העם, שפילגו אותו, שהשניאו איש על רעהו ועל שכנו ועל בן משפחתו. האנשים שהובילו קמפיינים מושקעים בסכומי עתק, ברשתות ובשלטי חוצות, בתקשורת ובמודעות ממומנות, במטרה אחת ויחידה - לסלק יריב פוליטי מצליח באמצעים פסולים.

ולא, אל תעזו להשתמש בתירוץ השחוק והמטופש שכבר מבצבץ ברשתות, של אלו שכביכול האמינו לרשויות האכיפה ולתקשורת ולכן היו משוכנעים שהכול נכון. כל בר דעת, כל אדם עם מוח מתפקד ויכולת סבירה להבין טקסטים, יכול היה להבין שכתב האישום הזה מסריח מתחילתו ועד סופו.

לא היה צריך הכשרה משפטית מיוחדת כדי לעקוב אחרי הדיווחים המצמררים והעיוותים שנחשפו במהלך המשפט: תיקוני כתב האישום ושינוי המושגים, תרגילי החקירה הפסולים לניר חפץ, הרס חייו של שאול אלוביץ, ההתעללות הבלתי נתפסת במומו פילבר, קביעת תקדימים משפטיים מונפצים בלי בסיס מקצועי או הגיוני, התעלמות מחוות דעת נורמטיביות כמו זו של עו"ד רז נזרי, חוקרים שעומדים על הדוכן ומדקלמים שוב ושוב את צמד המילים 'לא זוכר', עדי מפתח ששינו גרסאות, אחרים שאיבדו מכשירי סלולר או נתפסו בשקרים, הרשאת חקירה שלא ניתנה או זויפה, יועמ"ש עם 'לב כבד ושלם' שנתפס על הדוכן כאחרון הנוכלים ונדרש בימים אלו לחקירה נגדית - משל היה עד עוין, פגישת הנחיה שמועד קיומה לא נודע ועוד כהנה וכהנה.

זה כבר לא ממש משנה מה יקרה עם תיק 1,000 (ספוילר: הוא יושמד במהלך עדויות ההגנה, בדיוק כמו השניים שלפניו), ולא משנה מה ייפסק אם וכאשר בערעור בבג"ץ (עוד ספוילר: לא משנה מה יוחלט, ההחלטה לא תהיה קשורה בשום דרך לאירוע המשפטי, והיא תושפע מהרכב השופטים שייקבע 'במקרה' ומהסיטואציה הפוליטית באותם ימים), הציבור כולו - למעט אי אלו כרותי אונה בשוליים - כבר הבין, נתניהו אמר את האמת לאורך כל הדרך.

אין כלום, כי לא היה כלום.