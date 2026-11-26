פלוגת משמר הגבול ששעטה אל תוך הגבעה נראתה הפעם נחושה מתמיד. השוטרים שצעדו בשני טורים, כיתרו חיש מהר את הבתים והאיצו במפעיל הדחפור להתחיל במלאכה. הפקודות היו מדויקות וחדות. כל תושב שהעז להתקרב ספג גז פלפל ישירות לפניו, ואם זה לא הספיק צורף גם רימון הלם או שניים.

פחות מחצי שעה חלפה עד שהכח המשטרתי עזב את המקום, מותיר אחריו ענן אבק, גל הריסות והרבה לבבות שבורים. התושבים סירבו להרים ידיים. ערימת ההריסות פונתה הצידה, חומרי בניין חדשים הובאו למקום ובתוך כמה שעות כבר עמדו המבנים על תילם בשנית.

השמחה שבה לשרור בנקודת ההתיישבות שקיוותה כי אחרי ההרס ינתן לה מעט אוויר לנשימה. אלא שתקוות לחוד ומציאות לחוד. יממה לאחר מכן באותה השעה שטפה פלוגת המג"ב פעם נוספת את המקום כרוח סערה, מיומנת, אלימה וחדורת מטרה. המבנים הוחרבו, התושבים נהדפו הצידה בברוטאליות. ביום למחרת שוב הגיעו כוחות ההרס ושוב עמלו הבחורים לשקם את הכל מחדש.

כשהמחזה חזר על עצמו גם בפעם השישית והשביעית, ועשרות שוטרי מג"ב המשיכו לפשוט בכל יום כמו שעון שווייצרי מבלי להתחשב באירועים ביטחוניים בגזרה או פיגועים קשים שהתרחשו, החלו בגבעה להבין שמולם פועל כוח שונה ממה שהכירו עד היום. בדיקה מעמיקה חשפה: מדובר במפקדה מיוחדת שהוקמה בגזרה לתקופה מסוימת וזמנית כדי לטפל ב"טרור היהודי", אך מהיעדר פעילות ממשית הופנתה באופן ציני להרס חוזר ונשנה בהתיישבות. ה

שוטרים היו יושבים בבסיס כשאליהם הוצמד תמיד כלי צמ"ה כבד, נערכים לפינוי, פושטים על הגבעה, חוזרים לבסיס להחליף כוחות לקראת ההרס הבא וחוזר חלילה. פלוגת לוחמים שלמה שנעה למעשה סביב נקודת התיישבות אחת - כוכב יהודה בגוש עציון שממוקמת בין אפרת לתקוע. פעילות המפקדה הביאה לנתוני הרס חסרי תקדים: לא פחות מ66 פינויים והריסות התרחשו בכוכב יהודה בתוך חודשיים וחצי בלבד. איש במערכת הביטחון לא קם ומחה בגלוי נגד הטירוף, גם לא אל מול העובדה שהכוחות הוסטו באופן בוטה אפילו מהמשימה לה יועדו של אכיפת פשיעה לאומנית. להיפך, היו מי שהגדירו זאת כהישג כביר וצפנו היטב את המודל בליבם לשעת הכושר הקרובה.

מאז פרסום תוצאות הבחירות לפני כחודש השתנתה בחדות הרוח שנושבת מהחלונות הגבוהים של מערכת הביטחון. אם כפריקת עול וחזרה לתפיסות הקונספציה ואם מרצון לקידום עתידי, בצמרת המשטרה וצה"ל עושים הכל כדי לאותת שפניהם מועדות שמאלה.

זה לא שלפני כן חלקם נמנעו מלהערים קשיים על יישום מדיניות הדרג המדיני, אבל כעת כבר לא נותר ממי לחשוש ואפשר לעשות הכל בגלוי. ראשונים התייצבו בפומבי הרמטכ"ל אייל זמיר שהתנגד לתקיפה באיראן, והמפכ"ל דני לוי שעשה כל צעד שיכל בשבועות האחרונים כדי לתקוע אצבעות בעיניו של השר לביטחון לאומי. אחריהם הגיעו גם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש קובי הלר ואפילו מפקד מחוז ש"י משה פינצ'י שנחשב עד לאחרונה למקורבו של בן גביר.

הרסן הותר, ההצהרות הלוחמניות כנגד ההתיישבות החלוצית הלכו והחריפו. שוב ושוב נשמעו אמירות חריפות מצידם של השלושה: "הפעם נשים לזה סוף". האמירות כוונו כמובן כלפי ההתיישבות החלוצית פורצת הדרך - או בכינוי שהוצמד לה בתקשורת "המאחזים". אותן 30 גבעות ששוכנות כיום בשטחי A ו-B ומבטלות בשטח את הסכמי אוסלו הארורים. אייזנקוט עוד גמגם והתפתל כשנשאל לגבי יחסו לחוות החקלאיות שבשטחי C, אך לכל יתר המקומות שעלולים לסכל את הקמת המדינה הפלסטינית דעתו נותרה נחרצת וברורה: לפנות מיד.

המסר חלחל מהר לפיקוד, שהזדרז להיערך לדחיקת ההתיישבות בחזרה לגבולות אוסלו לאחר שרשמה פריצה מטאורית בשנים האחרונות. מפקדה חדשה ומיוחדת הוקמה כדי לרכז את המאמץ המשימתי הזה, וקיבלה מיד סמכויות נרחבות ותעדוף גבוה. כ"לקח" ממקרי עבר בהם גברו שיקולים ביטחוניים על פני פעילויות של פגיעה במתיישבים, היקצו הפעם במערכת הביטחון כוחות ייעודיים למפקדה שיתמקדו אך ורק בצד היהודי. להובלת המפקדה נבחרו שני קצינים מנוסים במשטרה ובמג"ב, ותהליך קבלת ההחלטות עבר שינוי מבני נרחב כדי שיקל עליהם מכאן ולהבא להוציא לפועל פינויים תכופים.

באופן תמוה, העדיפו עד כה במערכת הביטחון להשאיר את השינויים החדשים הרחק מאור הזרקורים, והתאמצו שאלו יישארו בצללים הרחק מעיני הציבור. אבל מכיוון שזכותם של אזרחי מדינת ישראל לדעת כיצד עובדת שרשרת קבלת ההחלטות ומי הגורם שחתום על מסעות ההרס הברוטאליים שאנו נחשפים אליהם, נסקור כאן בקצרה את המנגנון שעומד מאחורי הפינויים האינטנסיביים שכנראה רק ילכו ויתגברו בתקופה הקרובה.

נתחיל מהיעד: מחיקת נקודות ההתיישבות שמסכנות את עתיד המדינה הפלסטינית. זו כמובן מטרה שלא תעבור חלק בגרונו של הציבור הישראלי, אז מה עושים? תרגיל פשוט וקל - משתמשים בקמפיין אלימות המתנחלים. אחרי עוד סערה שמתעוררת בתקשורת, דורשים כוחות מיוחדים למאבק ב"טרור היהודי".

הדרג המדיני הנאיבי נכנע ומאשר, אבל הכוחות שגם כך יושבים מובטלים בשל מימדי התופעה המינוריים, מופנים ב95 אחוזים מהזמן למאבק בהתיישבות. תעיד על כך המפקדה הזמנית שהוקמה לפני כחצי שנה בגוש עציון ומלבד גריסת המבנים בכוכב יהודה - גבעה נפלאה וחלוצית, לא עשתה דבר. גם בהודעות היח"צ משווקת המפקדה כגוף שמסכל "פשיעה לאומנית", אך מרבית פעילותה שמהווה מסעות הרס חוזרים ונשנים כמעט אינה מדווחת, ולא בכדי. השיטה ברורה: קבל אשראי למיגור פשיעה, השתמש בו לרדיפה פוליטית. מעבר לפגיעה עצמה בהתיישבות, זו מעילה בוטה באמון הציבור. למה הדבר דומה? למפקד המרחב בפזורה הבדואית שיקבל 100 לוחמים למיגור הברחות האמל"ח בביר הדאג', אך ישלח אותם לחלק דו"חות תנועה באופקים ובנתיבות.

את התפקיד המכובד החליטו במערכת הביטחון להטיל על מפקד מרחב שומרון ניצב משנה אבי כהן. רק לפני כשנה וחצי מונה האחרון על ידי השר איתמר בן גביר שהתהדר במינויו. איש לא דמיין שכל כך מהר יזרום עם כיוון הרוח ויהפוך את עורו כנגד בוחריו של השר הממונה.

אם בעבר אלוף פיקוד המרכז ומפקד האוגדה היו מורידים מדיניות כללית לשטח ומפקדי החטיבות המרחביות היו מוציאים לפועל את ההרס, בונים תעדוף ופועלים לפי שיקול דעתם המקצועי והביטחוני, כעת הועברו הסמכויות כולן לכהן. הוא הגורם המוסמך שקובע את לו"ז הפינויים לשבוע הקרוב, הוא מחליט כמה פעמים ובאיזו אגרסיביות תפונה הגבעה והוא זה שמורה על שליחת הכוחות לדרך.

מאז מינויו נרשמו כבר כמה פינויים אלימים, ביניהם אירוע הרס באחת מגבעות השומרון שבמהלכו החריב טרקטור בצורה מסכנת חיים בית שעל גגו ישבו למעלה מעשרה נערים. תחת מפקדתו של כהן פועלות מספר פלוגות מג"ב ייעודיות, רובן מורכבות מלוחמי מילואים. ספק אם הלוחמים ידעו לאיזו משימות יופנו כשבחרו לעזוב את ביתם ולהשאיר אישה וילדים מאחור. בניגוד למח"טים שפעלו ברובם עד היום לפי שיקול דעת, ניסו לקדם תהליכים חיוביים בשטח וכמובן שמו את ביטחון הגזרה לפני משימות הפינוי גם אם המשמעות הייתה דחיית המשימה, פעילותה של המפקדה שונה בתכלית ולא מתחשבת במצב הכללי. רוצה לומר: גם במקרים של פיגוע קשה חלילה או מבצעים חטיבתיים במחנות הטרור שידרשו לוחמים נוספים, ימשיכו כוחות המפקדה בפעילותם כרגיל.

עד כמה הוצבה המפקדה בראש סדר העדיפויות של מערכת הביטחון? לפי הפרסום של עיינה בן אדרת בגלי צה"ל השבוע, כוחות מג"ב שפועלים תחת המפקדה הוסטו למעשה מגבול ירדן חרף הסכנה הממשית מנהרות השב"חים והברחות האמל"ח שהולכים ומתגברים. הצעד כבר הספיק לעורר ביקורת חריפה בקרב המועצות האזוריות, אולם בפיקוד מרכז סירבו להקשיב.

השבוע קיבלה המפקדה חיזוק מדאיג נוסף שמאותת בצורה ברורה על מטרתה וייעודה. נציב משנה ירון פלומבו, קצין בכיר וותיק שכיהן בשורת תפקידים במג"ב איו"ש בעשור וחצי האחרון, מונה לעמוד בראש המפקדה לצידו של נצ"מ כהן.

בעוד שכהן פיקד עד היום מלמעלה, פלומבו שבקיא ומיומן במבצעי הרס ככל הנראה ירכז את הפעילות בשטח. אין פעיל אחד בהתיישבות מלפני עשור שלא זוכר היטב את פלומבו. הוא נושק כבר לגיל 67 והיה אמור לצאת מזמן לפנסיה, אך בחר לשוב ולמלא את התפקיד כשירות מילואים. כולם מתארים את אותה הדמות: אגרסיבי, אטום ולא ממש מעוניין בשיח. הוא בא לכסח ולהשאיר אדמה חרוכה.

לפלומבו אין ידע נרחב בפענוח אירועי פשיעה לאומנית כפי שמתיימרת המפקדה להציג את עצמה. ניסיון בביצוע פינויים והרס, לעומת זאת, דווקא יש לו למכביר. חבר מהתקופה ההיא אמר לי השבוע בציניות "עוד נתגעגע לקצינים העדינים שהיו עד עכשיו עם קצת רימוני הלם וגז לפנים פה ושם, פולמבו זה קטגוריה אחרת".

לוחמים ששירתו בעבר תחת פיקודו מספרים כי את לשכתו מעטרת בגאווה תעודת הוקרה על פעילותו בהרס בבנימין לפני כתריסר שנים. בתעודה נראית אם וילדה מפוחדות לאחר שגורשו מביתן בידי השוטרים. מאז הספיק פלומבו להחליף תפקידים, לעבור גזרות, להתכונן לפנסיה ולחזור שוב. הגבעה ההיא הפכה בזמן הזה לישוב קבע צעיר ופורח ובעקבותיה הוקמו עוד עשרות רבות למרות המכשולים שבדרך. מי יודע, אולי הפעם הוא ישכיל להקשיב למציאות ויבחר לעמוד בצד הנכון של היסטוריית העם היהודי בארצו.