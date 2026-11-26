בחודשים האחרונים, השיר שמתנגן אצלנו דרך קבע בנסיעות המשפחתיות הוא "עונג שבת" של שולי רנד ושרק (שי הורביץ). ולשמוע את הבן הקטן שלנו שר אותו - זה באמת עונג שבת.

השיר הזה הצליח לעשות מה שאף שיר על שבת לא הצליח לעשות עד היום: לחבר בסיר צ'ולנט אחד ישן וחדש, אשכנזים וספרדים, ניגונים חסידיים וראפ מערבי, שלל מאכלים, תפילות שבת והווי בית הכנסת של כל העדות - והכול באווירה כיפית, מצחיקה, מרעננת והכי ישראלית שיש. והכול בלי להרגיש שקדושת השבת נפגעת. נשמע בלתי אפשרי? תאזינו ותגידו לי אם אני מגזים.

העיתונאי ומבקר התרבות הוותיק יוסי חרסונסקי, שלא ממש מגיע מהאגף הדתי של המפה, תיאר את מעלותיו של השיר בצורה נפלאה:

"'עונג שבת' של שולי רנד ושרק מצליח לעשות דבר לא פשוט: לקחת עולם דתי מסורתי מאוד, להוציא אותו לרחוב הישראלי, ולהחזיר אותו אל שולחן השבת בלי לאבד לא את הקדושה ולא את ההומור".

"הטקסט אינו מסביר לנו למה שבת חשובה. הוא מראה אותה. 'אבות ובנים עולים מהשוק, עיתון ופרחים, חלה ובקבוק' - השבת אינה מושג מופשט. היא שקיות, חלה, פרחים, בקבוק, קניות, בישולים".

שולי רנד & שרק - עונג שבת

"'אמא ובת מרימות על מחבת למלכה של הבית, כמה טוב שבאת' - השבת מקבלת פנים של בית ומשפחה, לא של מערכת חוקים. (...) זו אינה שבת סטריאוטיפית של מגזר אחד, אלא שבת ישראלית - קצת אשכנזית, קצת מזרחית, קצת חסידית, קצת חילונית, קצת שכונתית. הצירוף 'קיגל, קובנה וקובה' אומר: השבת הזאת שייכת לכולם".

איך אני אוהב את השבת

בהמשך דבריו מסביר חרסונסקי כמה מפרה וייחודי המפגש בין הראפר שרק, לחסיד ברסלב שולי רנד:

"שולי רנד מביא איתו מסורת, פיוט, נשמה ותיאטרליות; שרק - ראפ, ביט, סלנג ואנרגיה של הרחוב. הם נותנים זה לזה מקום. בקטע 'תן להם בפלואו שולי' / 'בפלואווו, מה אתה בא לי שרקל'ה במושגים בלעז?' השיר צוחק על עצם המפגש בין שני העולמות, ובאותה נשימה הופך את הראפ לכלי של שמחת שבת. בלי שרק, יש סכנה שהשיר יישאר יפה מדי, קדוש מדי, מסודר מדי. הראפ (...) מאפשר לשיר לזוז בין תפילה למסיבה".

"'אוי טאטע זיסער מלך', 'מלך מלכיא' - היידיש מכניסה אל השיר שכבה של זיכרון יהודי אירופי, אבל לא כאב ומוות, אלא חום, פיוט, התרוממות. היא עושה מה שהקובה והקובנה עושים במקום אחר: מסמנת זיכרון של בית".

"השיר מצליח להיות מצחיק בלי לצחוק על המסורת - 'שלוש סעודות ועשרים סלטים', או 'א שטיקלע הרינג על קרקר ומחייה בצ'ייסר זה אחלה שילוב טעמים'. אבל ההומור אינו נגד השבת. הוא מתוך השבת. זהו הומור עצמי, שדווקא כך מקרב את המאזין למסורת".

"מאחורי כל האוכל והבדיחות יש שיר משפחתי מאוד: 'וסבא הוא לימד אותו לקרוא בתורה, ואבא אחריו מיד עלה וקרא, אני מחזיק תינוק שרק הרגע נברא ויודע אהבה טהורה' - השבת הופכת לשרשרת בין דורות. סבא - אבא - ילד. פתאום כל היין, הדגים, הקיגל והבדיחות (...) הם דרך להעביר זיכרון, זהות ואהבה".

"שיר זהות עלול להפוך מהר מאוד למניפסט. כאן הזהות מופיעה דרך חוויות. לא אומרים לנו 'היהדות מחברת' - פשוט רואים סבא מלמד נכד. לא אומרים 'יש שמחה' - פשוט: 'איך אני אוהב את השבת'. זו פשטות שעובדת".

גבול ללא גבול

ולמה נזכרתי דווקא עכשיו בשיר הזה? כי לדעתי הוא מבטא חלק מהמהפכה הזהותית שעוברת על מדינת ישראל, שהשבוע עלתה קומה עם פרסום המהלך האמיץ שעומר אדם ומשפחתו מחוללים ברשת מועדוני 'זאפה': "זאפה צפויה להגיש תפריט כשר ולסגור את מועדוניה בשבת, במסגרת מתיחת פנים שמתכננים עומר אדם ומשפחתו בעקבות כניסתם לרשת" (אסף גלעד, "גלובס", 22.11.2026).

עומר אדם, מהזמרים המצליחים והאהובים בישראל, ידוע בחיבור שלו למסורת, שבא לידי ביטוי גם בחלק משיריו. במהלך הנוכחי הוא לוקח את החיבור הזה כמה צעדים קדימה וקובע סדר יום ציבורי - בהשקעה של 65 מיליון ש"ח. ב"כלכליסט" הדגישו שהרשת נערכת להפסיק את פעילותה בשבת, "אף שחלק משמעותי מהופעותיה מתקיים בסופי השבוע" (נורית קדוש, 22.11.2026). המהלך הזה של עומר אדם הוא אמירה בעלת משקל תרבותי ורוחני; תרבות יהודית היא תרבות שמחוברת לשורשים שלה. ורק מי שמחובר לשורשים שלו יהיה מסוגל לפרוץ גבולות ולהשפיע על כל העולם.

על יעקב אבינו נאמר בפרשת השבוע: "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר" (בראשית לג, יח). מכאן למדו חכמים במדרש (בראשית רבה יא, ז) שיעקב שמר את השבת: הוא נכנס לעיר עם דמדומי החמה וקבע תחומין מבעוד יום, ולכן שכרו הוא "נחלה בלי מצרים" (עיינו רש"י על אתר, ורש"י לישעיהו נח, יד).

בעל ה"משך חכמה", הרב מאיר שמחה מדווינסק, מסביר את עומק הדברים: בשונה מאברהם אבינו, שפתח פתחים לכל העולם, יעקב אבינו קבע גבולות - "תחומין". השבת מציבה לנו גבולות, אבל דווקא משום כך היא השער לאין סוף: "וזכה למידה בלא גבול - ופרצת ימה וקדמה (בראשית כח, יד) - בשכר שהוא קבע גבול ותחומים זכה לנחלה בלא גבול" ("משך חכמה", שם).

זה גם הסוד של "עונג שבת" ושל המהלך בזאפה: דווקא מי ששומר על הגבולות שלו - על הקדושה, על השבת - זוכה להשפיע בלי גבול. את הסוד הזה רבים כבר מבינים, ברוך ה', ועוד רבים יבינו בקרוב בעזרת ה'. כי השבת הזאת שייכת לכולם.