תאגיד השידור הבריטי BBC עומד בפני חקירה בעקבות טענות לאנטישמיות מוסדית, פגיעה בעובדים יהודים והתערבות בלתי ראויה בתכנים חדשותיים.

הלורד ג'ון מאן, יועצה העצמאי של ממשלת בריטניה לענייני אנטישמיות, צפוי להכריז היום (חמישי) על פתיחת החקירה, לאחר שעובדים בתאגיד פנו אליו ותיארו סביבת עבודה עוינת שבה, לטענתם, יהודים נדרשים להצדיק את זהותם. כך דיווח העיתון הבריטי "הטיימס".

לפי הדיווח, מאן קיבל עדויות מעובדים יהודים ב-BBC שטענו כי הם נדרשים להוכיח שהם "יהודים טובים" כדי להשתלב בסביבת העבודה. לדבריו, כמה עיתונאים יהודים נאלצו לעזוב את התאגיד, בעוד ידיעות שהביאו עיתונאים אחרים לא הגיעו לפרסום.

ממצאי הפניות שהגיעו לידיו הובילו את מאן למסקנה כי מדובר בבעיה רחבה יותר מזו המוגבלת למחלקת החדשות. לטענתו, הקשיים נוגעים להתנהלות הארגונית של התאגיד כולו וליחס כלפי עובדים יהודים בחטיבותיו השונות.

בריאיון ל"טיימס" תיאר מאן מציאות שבה עובדים חוששים להעלות תלונות על היחס כלפיהם בתוך הארגון. הוא טען כי הצעדים שננקטו עד כה ב-BBC לא הצליחו להביא לשינוי הנדרש.

"זה מוסדי. והדברים ש-BBC עשה כדי לנסות לסדר את זה לא עבדו", אמר מאן.

הוא הוסיף כי אחד מיעדיו המרכזיים הוא לאפשר לעובדים היהודים להשמיע את קולם, לאחר שלטענתו נמנע מהם לעשות זאת בחופשיות.

"אנשים לא מרגישים בטוחים להעלות את הנושא בתוך BBC. אני רוצה להשמיע את הקול היהודי בתוך התאגיד", אמר.

מאן, חבר מפלגת הלייבור ולשעבר חבר הפרלמנט הבריטי, צפוי להכריז רשמית על החקירה ולשאת הערב נאום בבית כנסת במנצ'סטר. על פי הדיווח, בנאומו הוא יתייחס לעדויות שאסף מעובדי התאגיד ולתחושותיהם בנוגע ליחס שהם מקבלים במקום עבודתם.

בין היתר צפוי מאן להציג את טענות העובדים שלפיהן קיימת ב-BBC "תרבות מוסדית שדורשת שיהודים יצטרכו להצדיק את קיומם, את זהותם, את האופן שבו הם מגדירים את יהדותם".

לצד הביקורת, מאן מדגיש כי הוא תומך בעצם קיומו של ה-BBC כתאגיד שידור ציבורי. עם זאת, לדבריו, התנהלות המגבילה את יכולתם של עובדים יהודים להשמיע את עמדותיהם עומדת בסתירה לעקרונות שעליהם אמור להתבסס שידור ציבורי.

לפי הדיווח, מאן צפוי לתאר את דחיקת הקולות ונקודות המבט של העובדים היהודים כ"האנטיתזה של חופש ביטוי או של שידור הוגן".

החקירה נפתחת בתקופה משמעותית עבור תאגיד השידור הבריטי, כשנה לפני חידוש האמנה המלכותית שלו. מאן סבור כי טיפול יסודי בטענות שהועלו הוא תנאי בסיסי להמשך פעילותו של התאגיד, וכי הצעדים שננקטו עד כה אינם מספקים.

מאן מכהן כיועץ העצמאי של ממשלת בריטניה לענייני אנטישמיות מאז שנת 2019. במסגרת תפקידו פרסם כמה דוחות העוסקים בגילויי אנטישמיות במוסדות ובארגונים בבריטניה, ובהם דוח שפורסם בחודש יולי ועסק באנטישמיות בשירות הבריאות הלאומי.

ב-BBC דחו בעבר את הטענות לקיומה של אנטישמיות מוסדית בתאגיד. בתגובה שנמסרה אתמול הדגישו בתאגיד כי הם נחושים להבטיח שעובדיהם יקבלו תמיכה ולא יופלו לרעה.