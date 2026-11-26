פעיל הגבעות אלישע ירד הגיש תביעה שכנגד בסך 82,600 שקלים נגד המנהל האזרחי ומשטרת ישראל, בעקבות תביעה שהגיש נגדו המנהל האזרחי בדרישה שישלם את הוצאות הריסת המאחז רמת מגרון.

בתביעה החדשה, שהוגשה באמצעות עורך הדין אלעדי ויזל מארגון חוננו, טוען ירד לשורה של פגיעות ברכושו ובזכויותיו מצד הרשויות לאורך השנים, ומאשים אותן בהתעמרות שלטונית ובאכיפה בררנית.

תחילתו של ההליך לפני כמה חודשים, כאשר המנהל האזרחי ביהודה ושומרון הגיש נגד ירד תביעה בסך 57,738 שקלים, בדרישה שישפה אותו על ההוצאות שנגרמו בעקבות פעולות האכיפה וההריסה ברמת מגרון, שאותו הקים ירד ושפונה כמה פעמים בידי כוחות הביטחון.

בארגון חוננו טוענים כי מדובר בצעד משפטי חריג, שבמסגרתו מבקש המנהל האזרחי להשתמש בהליך אזרחי כדי לגבות מאדם פרטי את עלויותיה של פעולת אכיפה שלטונית, אף שלטענת הארגון אין לכך הסמכה מפורשת בחקיקה.

לטענת חוננו, חריגותה של התביעה מתבטאת גם בכך שהיא הוגשה דווקא נגד ירד, בשעה שבמקרים רבים אחרים של פינוי מאחזים לא ננקטו הליכים דומים לגביית הוצאות הפינוי.

בתגובה לתביעת המנהל האזרחי הגיש ירד כתב הגנה הדוחה את הטענות נגדו, ולצדו תביעה שכנגד נגד המנהל האזרחי ומשטרת ישראל. בתביעה מפורטים שלושה אירועים שלטענתו גרמו לו ולמשפחתו נזקים ופגעו בזכויותיהם.

האירוע הראשון התרחש בשנת 2023, אז נתפס רכבו של ירד והוחזק במשך 45 ימים. ירד טוען כי תפיסת הרכב והחזקתו נעשו ללא סמכות חוקית, וכי נגרמו לו נזקים בעקבות הפעולה.

מקרה נוסף המתואר בתביעה אירע בשנת 2024, כאשר נתפס רכב עבודה מסוג ריינג'ר, ששימש לדבריו לאספקת מים לעדר. על פי התביעה, הרכב הוחזק במשך 27 ימים, וגם במקרה זה נטען כי הרשויות פעלו ללא סמכות בדין.

האירוע השלישי התרחש בשנת 2022. לטענת ירד, שוטרים פשטו באישון לילה על ביתו, הפעילו אלימות ותפסו טלפונים שהיו שייכים לו ולבני משפחתו. בתביעה נטען כי אופן הפעולה גרם לפגיעה נוספת במשפחה והיה חלק מהתנהלות מתמשכת מצד הרשויות.

לצד התביעה הכספית, הגיש עו"ד ויזל בקשה להעביר את בירור התיק ממסלול של דיון מהיר להליך משפטי רגיל.

מטרת הבקשה, לפי חוננו, היא לאפשר הליכים רחבים יותר של גילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלונים, שבאמצעותם ניתן יהיה לברר את השיקולים שהובילו להגשת התביעה המקורית נגד ירד.

בארגון מבקשים, בין היתר, לקבל מסמכי מדיניות וקריטריונים הנוגעים להחלטה לגבות הוצאות של פעולות אכיפה, ולבחון מדוע הוחלט לנקוט הליך כזה דווקא במקרה של רמת מגרון.

עו"ד אלעדי ויזל מתח ביקורת חריפה על עצם הגשת התביעה נגד ירד וטען כי היא נעדרת בסיס משפטי ונובעת משיקולים של אכיפה בררנית.

"מדובר בתביעה חריגה וחסרת בסיס חוקי, הזועקת לשמיים מאכיפה בררנית אשר כל מטרתה להלך אימים על פעיל התיישבות מוכר", אמר ויזל.

לדבריו, קיימת סתירה בין דרישת המנהל האזרחי לקבל החזר על הוצאות האכיפה לבין התנהלות הרשויות במקרים שבהם, לטענתו, הוחזק רכוש פרטי ללא סמכות.

"דווקא המנהל האזרחי, המרשה לעצמו באופן קבוע להחזיק רכוש פרטי במשך שבועות ללא סמכות ובכך לגרום למתיישבים נזקים כבדים - מעז פניו לתבוע", הוסיף.

ויזל הבהיר כי בכוונת הארגון לפעול לחשיפת המידע הנוגע לקבלת ההחלטה להגיש את התביעה.

"לא נאפשר למדינה להסתתר מאחורי הליך מהיר, ונחשוף בבית המשפט את כל השיקולים שמאחורי התביעה הסלקטיבית הזו", הצהיר.

גם ירד עצמו תקף את ההליך שנפתח נגדו, וטען כי נעשה בו שימוש כדי להחיל כלי אכיפה חדש נגד פעילי התיישבות.

"זכיתי להיבחר כבלון ניסוי לכלי הדורסני החדש שמערכת הביטחון חפצה להכניס לארסנל כנגד ההתיישבות החלוצית", אמר.

ירד קשר את המהלך לממשלת בנט־לפיד, שלטענתו בתקופתה גובש הכלי המשפטי, ומתח ביקורת גם על המשך השימוש בו בתקופת כהונתו של השר בצלאל סמוטריץ'.

"כלי הזוי שהולם את זעקת הנביא "הרצחת וגם ירשת", יוצר בידי מוחות שטניים בשלהי ממשלת בנט-לפיד - ואומץ באופן בלתי נתפס כעת במנהל האזרחי תחת כהונתו של השר סמוטריץ'", אמר ירד.

בהמשך טען כי התביעה המקורית נגדו הוגשה לאחר שורה של אירועים שבהם, לדבריו, הרשויות פגעו בו ובבני משפחתו ואף ספגו ביקורת מבית המשפט על התנהלותן.

"התביעה ההזויה הזו הוגשה כנגדי, בזמן שאותו גוף ביצע מסכת של התעמרות בי ובמשפחתי, דרס את החוק ברגל גסה פעם אחר פעם ואף זכה לביקורת של בית המשפט על התנהלותו. לא נשתוק יותר אל מול הרדיפה הזו", מסר ירד.