הנפטר צילום: באדיבות המצלם

הרב שלום סבח ז"ל, מחנך ותיק באשדוד, הלך הבוקר (חמישי) לעולמו לאחר שלקה בקריסת כבד. סבח עסק בהוראה במשך עשרות שנים ולימד דורות של תלמידים בעיר. לאורך שנות עבודתו בחינוך ובעשייה הקהילתית שמר על קשר רציף עם תלמידיו ובני משפחותיהם, והיה מוכר לרבים מתושבי אשדוד. לצד עבודתו החינוכית, נודע בקרב מכריו כאיש חסד ובעל מאור פנים שהרבה לסייע לזולת בשקט ובצניעות. פטירתו הותירה תחושת אובדן בקרב בני משפחתו, תלמידיו לשעבר ומכריו הרבים בעיר, המלווים את המשפחה בשעתה הקשה. הוא הותיר אחריו את אחיו - הרבנים יהודה, מימון, שמעון ומאיר - וכן שתי אחיות.