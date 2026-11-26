על רקע תוצאות בחירות האמצע בארה"ב והדיון הגובר סביב היחס לישראל בדעת הקהל האמריקנית, אירח ראש מועצת שומרון יוסי דגן ב"מרפסת של המדינה" בפדואל משלחת מיוחדת של כ-250 מנהיגים מכל רחבי ארה"ב.

המשלחת הגיעה במסגרת פרויקט "50 states one Israel" של משרד החוץ, במסגרתה הגיעו מנהיגים צעירים מכל 50 המדינות בארה"ב. המשלחת, המורכבת ממנהיגים פוליטיים, חברי בתי נבחרים, משפיעני רשת, מובילי דעה, ומנהיגי סטודנטים.

מטרת הפרויקט הייחודי, שמביא זו הפעם השלישית משלחות ענק לארץ, היא לחזק את הקשרים האסטרטגיים לטווח ארוך בין ישראל להנהגה העתידית בארה"ב. במהלך הביקור בשומרון, נחשפו חברי המשלחת לחשיבות האסטרטגית והביטחונית של האזור, במיוחד לאור אירועי ה-7 באוקטובר.

ראש המועצה האזורית שומרון, קיבל את פני המשלחת והציג בפניהם את המציאות המורכבת בשטח. "אני מברך אתכם על הגעתכם לשומרון. כאן, במרפסת של המדינה, אפשר לראות בעיניים את המציאות. השומרון הוא לא רק הלב ההיסטורי והתנ"כי של מדינת ישראל, אלא חגורת הביטחון שמגינה על תל אביב, נתב"ג וכל מרכז הארץ".

הוא התייחס בדבריו גם למאבק הגלובלי בטרור והדגיש בפני חברי המשלחת: "אנחנו נמצאים כאן בחזית המאבק. מכאן, מלב ארץ התנ"ך, אנו מגנים לא רק על מדינת ישראל, אלא על העולם החופשי כולו, כולל אירופה וארה"ב, מפני הטרור והשקרים של אויבינו. ההבנה והתמיכה שלכם, כדור העתיד של ההנהגה בארה"ב, היא קריטית למאבק המשותף הזה".