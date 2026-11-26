משטרת המטרופולין בלונדון עצרה גבר בן 39 בחשד שתקף שני בני אדם בשכונת סטמפורד היל שבצפון הבירה הבריטית. על פי דיווח בעיתון הבריטי "ג'ואיש כרוניקל", האירוע נחקר כפשע שנאה על רקע אנטישמי.

התקרית אירעה בסביבות השעה 19:30 ברחוב אמהרסט פארק שבשכונה, המאופיינת באוכלוסייה חרדית גדולה.

בתיעוד מהזירה שהופץ ברשתות החברתיות נראה גבר החובש כובע מצחייה צועד ברחוב ומשמיע קריאות "להרוג את כל היהודים", ולאחר מכן ניגש לילדה ובועט בה בטרם הצליחה להתרחק מהמקום.

מפרטי המשטרה עולה כי שוטרים שהוזעקו למקום גילו בזירה גבר בשנות ה-30 לחייו וילדה. השניים סבלו מחבלות קלות בלבד ולא נזקקו לפינוי לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

החשוד נעצר במקום זמן קצר לאחר האירוע בחשד לתקיפה. בהודעה מטעם משטרת המטרופולין נמסר כי המקרה מטופל כפשע שנאה אנטישמי, וכי החוקרים אוספים צילומי אבטחה וסרטונים מהאזור לצד גביית עדויות מהנפגעים ומעדי ראייה.

ארגון הביטחון הקהילתי (CST) ציין בתגובה כי הוא עוקב אחר פרטי האירוע ושיבח את פעילות המשטרה ומתנדבי ארגון "השומרים" שהובילה למעצר המהיר, תוך קריאה לעדים נוספים למסור מידע.

לוי שפירו, ראש מועצת הקהילה היהודית בסטמפורד היל, מסר לעיתון כי לצד המקרה שתועד קיימים אירועים דומים שאינם מדווחים, והדגיש את הצורך להבטיח את ביטחונם האישי של ילדים ותושבים באזור בשעות הערב.