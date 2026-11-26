מיצג מחאה חריג הוצב במתחם בית הכנסת המרכזי איצקוביץ בבני ברק, על רקע המחלוקת הציבורית והמשפטית סביב מעצרם של תלמידי ישיבות בגין אי-התייצבות לשירות צבאי.

במרכז המיצג הוצב כלוב מתכת הנעול באמצעות שרשרת ומנעולים, ובתוכו יושבת על כיסא בובה בדמות תלמיד ישיבה, לבושה בחליפה ובכובע, כשספר פתוח מונח על ברכיה. מעל הסורגים נתלה שלט שעליו נכתב: "אשריכם שנתפסתם על דברי תורה".

בתיעוד וידאו שהופץ מהמקום נראים פרטי המיצג מקרוב, ובמקביל נשמע דובר הקורא שלא לעצור לומדי תורה ולאפשר להם להמשיך בלימודיהם בחופשיות.

בשלב זה, זהותם של הגורמים שהציבו את המיצג במתחם אינה ידועה ולא נמסרה הודעה רשמית מטעמם.