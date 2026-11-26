בתחילת החודש פורק מאהל הגבורה בירושלים. למעלה מ־900 ימים עמד המאהל על תילו. יריעות בד פשוטות, שהצליחו להכיל בתוכן עוצמות שספק אם מבני האבן הגדולים והמרשימים בירושלים הצליחו להכיל.

היה זה ביתן של משפחות שאיבדו את היקר להן מכל. הורים, אחים ואחיות, משפחות שברגע אחד השתנו חייהן לבלי הכר, ובתוך השבר הנורא בחרו שלא להסתגר בביתן ולבכות על הגורל שדפק בדלתן. הן בחרו לקחת את הכאב ולהפוך אותו לכוח. להפוך את האובדן לאחריות, את הזיכרון לעשייה, ואת השכול למקור של חיים ותקומה.

מאות רבות של אירועים, שבתות, התכנסויות ושיחות התקיימו בין כותלי המאהל. המוני אנשים עברו בו, מכל רחבי הארץ והעולם. חלקם הגיעו כדי להיות שותפים לכאב, ומצאו את עצמם שואבים עוצמה מתמונות הגיבורים שעיטרו את קירותיו. רבים הגיעו כדי לחזק ויצאו מחוזקים.

שני סיפורים קטנים, מתוך אינספור רגעים גדולים, אולי יצליחו להסביר משהו מסוד כוחו של המקום הזה.

באחת השבתות שבהן הגענו, יהודית אשתי ואני, לשהות במאהל ולתת בו שיחות, פגשנו ביום שישי אב ששכל את בנו הגיבור בשמחת תורה, תושב אחד מיישובי הדרום. הוא סיפר לנו כי שום טיפול או ייעוץ פסיכולוגי שקיבל עד אז לא הצליח להקל על כאבו. ואז הגיע לראשונה למאהל הגבורה.

ניגשו אליו כמה תלמידות ושאלו אותו אם הוא אב שכול. כשענה בחיוב, ביקשו לראות את תמונת בנו ולשמוע עליו. "נחנקתי, בכיתי, אבל סיפרתי להן", תיאר בפנינו. "ולראשונה הרגשתי שהוקל לי". כעבור דקות אחדות נכנסה קבוצת בחורים מארצות הברית, שגם הם ביקשו לשמוע על בנו. וכך מצא את עצמו מספר שוב ושוב, בפני אנשים שמעולם לא הכיר, על הילד שכל כך אהב.

הוא יצא מהמאהל בתחושה שהאור של בנו, שאותו נשא בלבו הכואב, הפך באותו יום לחלק מאורם של עוד כמה עשרות אנשים.

הסיפור השני הוא על חבר יקר שלנו, מאחד מקיבוצי הצפון, שהגיע לבקר במאהל. במהלך השיחה התברר לי שהוא יתום ממלחמת יום הכיפורים. הוא התבונן בתמונות הגיבורים, הקשיב למשפחות, ראה כיצד לוקחים כאב והופכים אותו לערך, לכוח ולתקומה - והשתאה. הוא סיפר לנו עד כמה שונה הייתה חוויית השכול שלו, לפני למעלה מחמישים שנה, מהעוצמה שחווה כעת במאהל.

שני אנשים. שני דורות של שכול. מקום אחד שהצליח לחבר בין כאב לתקווה.

קשה להסביר למי שלא ביקר במאהל מה התרחש בין יריעות הבד הללו. נפגשו בו אנשי ימין ושמאל, אנשי קיבוצים והתיישבות, דתיים וחילונים, תושבי הצפון והדרום, יהודים מהארץ ומכל קצוות תבל.

לא נדרשנו לוותר על עמדותינו כדי לשבת יחד. לא נדרשנו לטשטש את המחלוקות כדי לאהוב זה את זה. פשוט ידענו שיש דבר גדול יותר מכל מה שמפריד בינינו, ושיש לנו אחריות משותפת כלפיו.

במובן הזה, מאהל הגבורה לא היה רק מאהל של משפחות שכולות. הוא היה מראה שהוצבה בפני החברה הישראלית והזכירה לה כמה יפה היא יכולה להיות.

יהודית ואני, יחד עם מאות משפחות רבות נוספות, ביכינו את פירוקו של המאהל. את אובדנו של המקום הפיזי שבו יכולנו להיפגש, לחבק, לספר, לבכות ולשאוב כוחות זה מזה. אבל את השינוי שחולל המאהל בתודעה הישראלית, בשיח הציבורי ובצמתים רבים של קבלת ההחלטות, אי אפשר לפרק. את האור שהדליק בלבבות אי אפשר לכבות.

ואולי כעת, משפורקו יריעות הבד, מוטלת על כולנו האחריות להפוך את הארץ כולה למקום שבו נושבת אותה הרוח. רוח שיודעת להפוך כאב לעשייה, מחלוקת לשותפות, זיכרון לאחריות ואהבת ישראל לדרך חיים. הלוואי שנדע, כעם, לאמץ את הרוח הזו גם בלי שנידרש לשלם את המחיר הנורא ששילמו המשפחות כדי ללמד אותנו אותה. המאהל אמנם פורק, אבל הרוח שנשבה בין יריעותיו עודנה נושבת. עכשיו תורו של עם ישראל לשאת אותה הלאה.