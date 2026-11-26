הקאנטרי החדש בשכונת נווה שמיר בבית שמש עדיין לא נפתח, וכבר עומד במרכזה של מחלוקת משפטית. עיריית בית שמש תכננה להפעיל את המתחם בהפרדה מלאה בין גברים לנשים, אך בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל עתירה שהוגשה נגד העירייה וקבע כי יהיה עליה לאפשר גם שעות רחצה מעורבת.

המתחם החדש, שאמור להיפתח בעוד שבועות ספורים, כולל בריכה חצי־אולימפית מקורה, בריכה לימודית, בריכת פעוטות, חדרי כושר, סאונה וג'קוזי. בעירייה ביקשו להתאים את פעילותו לאופי האוכלוסייה בעיר, המונה כ־200 אלף תושבים.

במהלך הדיון הציגה העירייה נתונים שלפיהם כ־90.8% מהנרשמים לכיתה א' בבית שמש לומדים בחינוך החרדי, וכ־52.5% מתושבי העיר הם בני פחות מ־18. על רקע הנתונים הללו קבעה העירייה בתנאי המכרז כי הקאנטרי יפעל בהפרדה מגדרית מלאה לאורך כל שעות הפעילות.

בעירייה הסבירו כי ההחלטה נועדה לתת מענה לצורכי התושבים, ובמיוחד לילדים המשתתפים בתוכנית לימודי השחייה העירונית. לפי נתוני צוות ההיגוי העירוני, 3,191 תלמידים, המהווים כ־70% מתלמידי כיתות ה' המשתתפים בתוכנית, נמנעים מכניסה לבריכה שבה מתקיימת רחצה מעורבת, גם כאשר שיעורי השחייה עצמם נערכים בהפרדה.

בעירייה הדגישו כי לימודי שחייה חשובים למניעת טביעות, וטענו כי הפעלת שעות מעורבות בקאנטרי החדש עלולה לפגוע בהשתתפותם של אותם תלמידים. עוד ציינו כי מי שמעוניינים ברחצה מעורבת יכולים להשתמש בקאנטרי הוותיק ברחוב בן אליעזר, שבו מתקיימות גם שעות מעורבות וגם שעות נפרדות.

אלא שהשופט דוד זילר לא קיבל את עמדת העירייה. בפסק הדין קבע כי גם כאשר רוב התושבים מעוניינים בהפרדה, אין בכך כדי לאפשר כפיית הפרדה מלאה על המיעוט, למעט נסיבות חריגות. השופט גם מתח ביקורת על הדרך שבה התקבלה ההחלטה בעירייה, בין היתר משום שלא נערך סקר מקדים לבחינת צורכי התושבים, בשונה מההליך שאושר בעבר בבני ברק.

השופט דחה גם את הטענה שלפיה הקאנטרי הוותיק מספק מענה למי שמעוניינים ברחצה מעורבת. בהתאם לכך קבע כי במשך תקופת ניסיון של שנתיים לפחות, החל מפתיחת הקאנטרי החדש, תידרש העירייה להקצות בו גם שעות לרחצה מעורבת. המתכונת הנהוגה בקאנטרי הוותיק תשמש נקודת מוצא לקביעת השעות.

לצד זאת, השופט הציע לבחון בהמשך פתרונות נוספים שיאפשרו לתת מענה לצורכי האוכלוסיות השונות בעיר. בין האפשרויות שהעלה: ייעוד הבריכה הלימודית בלבד לפעילות בהפרדה מלאה.

העותרים, שיוצגו בידי עו"ד אלי בוטבול, בירכו על ההחלטה ומסרו כי פסק הדין מבהיר שלא ניתן להדיר ציבור משירותים ציבוריים. לדבריהם, הם יעמדו על כך שההחלטה תיושם.

מעיריית בית שמש נמסר בתגובה: "עיריית בית שמש קיבלה את החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, תלמד אותה לעומק ותבחן כיצד לפעול, בהתאם לפסק הדין".