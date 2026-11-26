בין ישראל לעמים – חלק א: אומת המוסר והצדק | מבט גדול

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, מותח ביקורת על סדרי העדיפויות בציבור הדתי וטוען כי המאבקים על ההתיישבות, השבת והכשרות אינם בהכרח צריכים לקבל עדיפות על פני הדאגה לאנשים המתמודדים עם מצוקה.

במסגרת שיחה בפודקאסט "מבט גדול" בערוץ "משב" אף הטיל הרב סתיו ספק בכך שהרחבת ההתיישבות באמצעות הקמת חוות נוספות חשובה יותר מבחינה דתית ומוסרית מסיוע לנפגעי פוסט־טראומה.

"אני ממש ממש לא בטוח שאם היו שואלים את הקדוש ברוך הוא: 'אני צריך להחליט, עוד חווה או עוד עשר חוות, או דאגה לעוד 20 פוסט-טראומטיים', שהוא היה אומר: 'עוד עשר חוות ולא לדאוג לפוסט-טראומטיים'", אמר הרב.

בהתייחסו למאבקים ציבוריים המעסיקים את החברה הדתית, טען הרב סתיו כי לעיתים מוענקת עדיפות לנושאים מסוימים מבלי שנערכת בחינה מספקת של חשיבותם ביחס לצרכים אחרים.

"הרבה פעמים, מכל מיני טעמים, זה לפעמים יכול להיות ארץ ישראל, לפעמים דגל השבת, לפעמים דגל הכשרות, אנחנו אומרים: אנחנו צריכים לתעדף. ואנחנו מתעדפים לא את הדבר הנכון בהכרח", אמר.

בהמשך קשר הרב סתיו בין השאלה כיצד יש לקבוע סדרי עדיפויות לבין תפיסתו את ייעודו של העם היהודי. לדבריו, הישגיה של מדינת ישראל בתחומי הטכנולוגיה והקדמה אינם יכולים להחליף את האחריות המוסרית כלפי בני האדם החיים בה.

"מדינת ישראל נוצרה והעם היהודי נוצר כדי להביא צדקה ומשפט", אמר.

הוא הוסיף כי גם הצלחה יוצאת דופן בתחומים אחרים אינה מספיקה כאשר אנשים הזקוקים להגנה ולסיוע נותרים מאחור.

"אם נהיה הכי טכנולוגיים והכי משוכללים בעולם, אבל אלמנה, גר ויתום יסבלו בארץ ישראל ובמדינת ישראל, לא עשינו כלום", הדגיש.

חלק נוסף בשיחה הוקדש למשמעות הביטוי "אשר בחר בנו מכל העמים", ולשאלה אם תפיסת העם הנבחר מבטאת עליונות של העם היהודי על עמים אחרים.

הרב סתיו דחה את הפרשנות שלפיה הבחירה בישראל מעניקה ליהודים יתרון גזעי או מצדיקה יחס מפלה כלפי מי שאינם יהודים. לדבריו, משמעותה של הבחירה היא הטלת אחריות מוסרית, ולא קביעה בדבר ערכם של בני אדם על פי מוצאם.

"כשאני אומר 'אשר בחר בנו מכל העמים', פירושו של דבר שאני מודה לאלוקים שהוא מאמין בי שיש לי את היכולת לגלות את המוסריות של העולם, את הטוב שיש גם בגוי, את הטוב שיש גם באחר", הסביר.

הרב סתיו הוסיף כי תפיסת הבחירה היהודית, כפי שהוא מבין אותה, אינה מבוססת על הדרה של אחרים, אלא על שליחות שכל אדם יכול לבחור להצטרף אליה.

"אין כאן גזענות, אין כאן אפליה, יש כאן משימה שקיבלתי אותה על עצמי, וכל מי שרוצה להיות שותף למשימה הזאת מוזמן להצטרף", אמר.

כאשר נשאל ישירות אם היהדות היא דת גזענית, השיב הרב סתיו בשלילה והצביע על האפשרות להתגייר כראיה לכך שההשתייכות לעם היהודי אינה מוגדרת רק על פי מוצא משפחתי.

"גזע פירושו של דבר שאתה מאמין שכל מי שנולד מהאבא הזה, מהאמא הזאת, יש לו איזו מעלה מיוחדת. עם ישראל מקבל גרים...", אמר.

לדבריו, הבסיס להשתייכות לעם ישראל הוא מערכת של אמונות ורעיונות שאפשר להצטרף אליה מתוך בחירה.

"התורה והיהדות מאמינים ברעיונות, שכל מי שרוצה להיות שותף להם מוזמן להיות חלק מהם", הסביר.

בהמשך התייחס הרב סתיו למקומה של אהבת ישראל במערכת היחסים עם בני עמים אחרים. הוא הסתמך על דברי הרב קוק, שלפיהם אהבה לעם היהודי אינה אמורה להוביל לשנאה או לזלזול במי שאינם יהודים.

"מי שאהבת ישראל שלו גורמת לו לשנאת הגוי, או לזלזול בגוי, זה מלמד שאהבת ישראל שלו היא אהבה בוסרית. זאת לא אהבת ישראל. הוא לא מבין מה זה ישראל", ציטט הרב סתיו מדברי הרב קוק.

את עמדתו בנושא חידד בקביעה שלפיה יחס שלילי לבני עמים אחרים אינו מתיישב עם משמעותה של אהבת ישראל. "מי שאוהב ישראל ומזלזל בגוי וחושב שהגוי לא שווה, הוא לא אוהב ישראל, הוא אוהב את עצמו".