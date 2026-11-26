תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, התעמת הבוקר (חמישי) בריאיון לכאן רשת ב' עם העיתונאית חן ליברמן, יוצרת התחקיר ששודר אמש ועסק במה שמכונה "נוהל יתוש".

נוהל יתוש הוא פרקטיקה שבמסגרתה נעשה שימוש באזרחים פלסטינים ברצועת עזה לצורך כניסה מקדימה לסריקת מבנים ומנהרות החשודים כממולכדים, לפני כניסת כוחות צה"ל.

במהלך העימות בשידור מתח וינר ביקורת חריפה על עצם פרסום התחקיר בתאגיד השידור הציבורי. "יש הבדל גדול בין אם מי שמלכלך עליי הוא הצלב האדום הבינלאומי, שראינו כמה הוא 'דואג' לחטופים שלנו, לבין תאגיד השידור הציבורי שממומן מכספנו", אמר.

וינר טען כי מדובר במקרים בודדים שאינם מעידים על הכלל: "ארבעה חיילים מתוך 300 אלף, זה לא רבים. הדבר היחיד שיוצא משידור כזה הוא פגיעה בשמה הטוב של מדינת ישראל ושל חיילי צה"ל".

בהמשך הריאיון חשף וינר מקרה נוסף של מחלוקת שפרצה, לדבריו, בין הדרג המשפטי לבין המפקדים בשטח במהלך הלחימה ברצועת עזה. לדבריו, בשלבים הראשונים של המלחמה, על רקע מחסור בחימושים, פיתחו הכוחות יכולת לפוצץ מטענים לאורך רחובות שלמים.

וינר טען כי הפרקליטה הצבאית הראשית סירבה לאשר את הפעלת האמצעי בנימוק שאינו חוקי, אך לדבריו מפקדים בשטח עקפו את המגבלה: "המפקדים המוכשרים והמצוינים שלנו בשטח מצאו דרך יצירתית להפעילו, ובכך חסכו מאות נפגעים, הרוגים ופצועים".