באולם בבית המשפט המחוזי בירושלים נדמה היה אתמול כי האוויר עצמו שינה את דחיסותו. בלי פאתוס מיותר ובלי תרועות ניצחון, ניסחו שלושה שופטים מקצועיים מציאות משפטית חדשה עבור בנימין נתניהו.

כעשור לאחר שהחלה החקירה שטלטלה את המערכת הפוליטית הישראלית מן המסד ועד הטפחות, התברר כי 70% מן המבנה המפואר שהקימה הפרקליטות פשוט אינם מחזיקים מים מול מבחן ההיגיון המשפטי הצרוף.

צריך להקשיב היטב לדקויות הניסוח של ההרכב, משום ששם טמון המפתח להבנת הדרמה. השופטים לא הסתפקו באמירה שגרתית על קשיים ראייתיים או על ספק סביר שעשוי לצמוח לטובת ההגנה.

בתיק ארבעת אלפים הם סימנו כי מסלול ההרשעה חסום כמעט לחלוטין, ואילו בתיק אלפיים הם הטילו ספק בעצם קיומה של עבירה פלילית בספר החוקים. במילים אחרות: לא רק שהראיות חלשות, אלא שייתכן שאין כאן אשמה כלל.

האירוניה ההיסטורית הגיעה לשיאה דווקא במרחק כמה קילומטרים משם, במליאת הכנסת. באותן שעות ממש שבהן פירקו השופטים לגורמים את רוב כתב האישום, אישרו חברי הכנסת בקריאה טרומית את הצעתו של עודד פורר מישראל ביתנו למנוע מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה.

קשה לחשוב על תזמון אומלל יותר לחקיקה פרסונלית: בבוקר שבו בית המשפט מאותת כי האישום קורס, המחוקק מבקש להפוך את עצם האישום לגזר דין.

את החשבון הציבורי של העשור האחרון אי אפשר יהיה לסכם רק בסעיפי זיכוי והרשעה. מדינה שלמה הוטלה אל תוך מערבולת של חמש מערכות בחירות, שיתוק מערכתי וקיטוב חברתי חסר תקדים, במידה רבה סביב כתבי אישום שבסופו של יום מתבררים כרעועים מבחינה משפטית. השאלה שמעלים כעת מבקרי המערכת - מי יישא באחריות להררי הכותרות ולשנים האבודות - אינה רק סיסמה פוליטית, אלא תביעה של השכל הישר.

השופטים בירושלים לא זיכו השבוע את נתניהו מן האחריות הציבורית והמוסרית של שלטונו, אך הם הציבו מראה נוקבת בפני מערכת האכיפה. כאשר ההיגיון המשפטי מדבר בקול צלול כל כך, מוטב לכל הצדדים להקשיב לו לפני שיהיה מאוחר מדי.

הכותב הוא הפרשן הפוליטי של עיתון המבשר