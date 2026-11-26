התקף אפילפטי ראשון יכול לשנות את החיים ברגע אחד. לצד החשש מהתקף נוסף, מטופלים רבים נאלצים להתמודד עם שאלות לא פשוטות: האם יוכלו להמשיך לנהוג, מתי יחזרו לשגרה, האם יזדקקו לטיפול תרופתי ומה יקרה אם ההתקף יחזור. אלא שבמקרים רבים, דווקא כשהם זקוקים לתשובות, מתחילה המתנה ממושכת לבדיקות ולמומחים, שעלולה להימשך חודשים ארוכים.

כעת מבקשים בבית החולים בילינסון לשנות את המצב. מסלול חדש שהושק במיון בית החולים נועד לקצר את תהליך הבירור והאבחון של אפילפסיה מתקופה שעלולה להגיע לחצי שנה ויותר לשבועיים בלבד, ולאפשר למטופלים לקבל תשובות ראשוניות ותוכנית טיפול בלי להתרוצץ במשך חודשים בין בדיקות ותורים.

מדי שנה מאובחנים בישראל כ־5,000 חולים חדשים באפילפסיה. רבים מהם מגיעים לראשונה לחדרי המיון לאחר שחוו התקף אפילפטי. כיום, לאחר שנשלל מצב חירום מיידי באמצעות בדיקות ראשוניות, ובהן CT לפי הצורך, הם משוחררים לביתם ונדרשים להמשיך את הבירור במסגרת הקהילה. המשמעות היא לעיתים המתנה ממושכת לבדיקות EEG ו־MRI, לצד קושי להשיג תור למומחה בתחום.

הבעיה מחריפה לנוכח המחסור ברופאים. לדברי פרופ' איתן אוריאל, מנהל המערך הנוירולוגי בבילינסון, בישראל פועלים כ־24 מומחי אפילפסיה בלבד, מהם 12 מומחים למבוגרים, בעוד שמספר החולים במדינה עולה על 110 אלף. הפער הזה יוצר עומס כבד על המערכת ומאריך את הדרך לאבחון ולטיפול.

המסלול החדש בבילינסון מיועד למטופלים המגיעים למיון לאחר התקף אפילפטי ראשון. במקום להשתחרר עם הפניות ולהתחיל לתאם בעצמם את הבדיקות, הם ישולבו בתהליך בירור מרוכז: בדיקת EEG בתוך שבוע, תור ייעודי ל־MRI בפרוטוקול אפילפסיה ופגישה עם מומחה בתחום בתוך שבועיים. בפגישה ייבחנו ממצאי הבדיקות ותגובש תוכנית טיפול בהתאם למצבו של המטופל.

במרבית המקרים, לאחר השלמת הבירור והטיפול הראשוני, המטופלים יופנו להמשך מעקב נוירולוגי בקהילה. מי שיזדקקו להמשך טיפול ומעקב בבית החולים יוכלו לקבל אותם במסגרת בילינסון.

פרופ' פליקס בנינגר, מנהל יחידת האפילפסיה בבילינסון, מסביר כי המשמעות של קיצור ההמתנה חורגת הרבה מעבר לנוחות של המטופלים. "התקף אפילפטי ראשון הוא אירוע קשה שמטלטל את עולמו של המטופל ושל משפחתו ברגע אחד. מעבר למענה הרפואי הדחוף, המטופלים הללו נתקלים בחומה של חוסר ודאות לגבי עתידם", הוא אומר.

לדבריו, בתקופת ההמתנה עולות שאלות רבות הנוגעות לחיי היומיום, לנהיגה, לטיפול התרופתי וליכולת לחזור לשגרה. "כשאדם נאלץ להמתין חצי שנה ויותר רק כדי להתחיל בירור, אנחנו מסכנים אותו פיזית ואף מחמירים את המצוקה הנפשית שלו", הוא מדגיש.

בנינגר מוסיף כי המסלול החדש נועד לאפשר אבחון מהיר ומדויק יותר, התחלת טיפול מותאם אישית וצמצום חוסר הוודאות שמלווה את המטופלים לאחר ההתקף הראשון.

השקת המסלול היא גם חלק מההיערכות לפתיחת מרכז המוח החדש בבילינסון, המתוכנן להיפתח בשנת 2027 במגדל התקווה. המרכז צפוי לרכז תחת קורת גג אחת שירותים בתחומי הנוירולוגיה, הנוירוכירורגיה, טיפול נמרץ מוח, הדימות והמחקר, במטרה להקל על המטופלים את המעבר בין בדיקות, מומחים ומחלקות.

פרופ' אוריאל מסביר כי המחסור במומחים מחייב את מערכת הבריאות למצוא דרכים חדשות לניהול הבירור והטיפול. לדבריו, באמצעות תיאום בין הגורמים השונים בבית החולים וניהול יעיל של התורים והמשאבים, ניתן לצמצם משמעותית את זמני ההמתנה גם במציאות של מחסור בכוח אדם רפואי.

"העומס הקיים יוצר צווארי בקבוק בלתי נתפסים", אומר אוריאל. "באמצעות ניהול נכון של משאבים וסנכרון הדוק בתוך בית החולים, אנו מוכיחים שניתן לשבור את פרדוקס התורים הארוכים ולהציב סטנדרט חדש ברפואה הנוירולוגית בישראל".

עבור מטופלים שחוו התקף אפילפטי ראשון, ההבדל עשוי להיות משמעותי: במקום להמתין חודשים ארוכים בין בדיקה לבדיקה, המסלול החדש נועד לאפשר להם להשלים את הבירור הראשוני ולקבל תוכנית טיפול בתוך שבועיים, ובכך לצמצם את תקופת חוסר הוודאות שמתחילה לא פעם כבר בחדר המיון.