הזמר והשחקן עידן עמדי, שנפצע במהלך המלחמה, חשף כי עבר לפני כשבועיים ניתוח נוסף בעקבות פציעתו.

בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו הסביר עמדי למעריציו מדוע אינו מקיים הופעות החודש, וסיפר כי מדובר בעוד אחד משורה של ניתוחים שעבר בשנתיים וחצי שחלפו מאז שנפצע.

"שאלתם למה אין הופעות החודש, אז מעדכן שעברתי ניתוח נוסף לפני שבועיים עוד אחד מיני רבים בשנתיים וחצי שחלפו מאז הפציעה", כתב.

הזמר, שמתמודד עם השלכות הפציעה גם בחלוף יותר משנתיים, ביקש להרגיע את עוקביו והבהיר כי מצבו טוב לאחר ההליך הרפואי. "ברוך השם אני מרגיש טוב", עדכן.

אלא שעמדי לא הסתפק בהסבר על היעדרותו מהבמות. בהמשך הפוסט קשר בין ההתמודדות האישית שלו לבין שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל, וביקש להפנות את תשומת הלב גם לפצועים אחרים, שחלקם מתמודדים עם פגיעות שאינן נראות כלפי חוץ. "אני מספר לכם את כל זה כי השבוע מציינים את שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל ומזכיר לעצמי ולכם לפתוח עיניים ולב, מסביבנו מסתובבים גיבורים גדולים, חלקם עם פציעה נראית לעין, חלקם עם פציעות שלא תוכלו לזהות, בגוף ובנפש", כתב.

בדבריו קרא הזמר לציבור להפגין רגישות, הקשבה והערכה כלפי פצועי צה"ל, ולהעניק להם תמיכה גם בהתמודדות המתמשכת לאחר הפציעה. "תהיו טובים וקשובים. תגידו מילה טובה, תהיו למענם כפי שהם היו למען עם ישראל בשעתו הקשה", ביקש. "אוהב אתכם. עם ישראל חי. עוד רגע חוזרים לשיר ביחד".